Tıkanmış lavaboyu saniyeler içinde açıyor! Tesisatçıların sır gibi sakladığı yöntem

Lavabo tıkanıklığı nasıl gider, sıkça araştırılıyor. Ev yaşamının sık karşılaşılan sorunlarından biri haline gelen lavabo tıkanıklıkları için tonlarca çözüm yolu var. Evde bulunan doğal malzemelerle etkili çözümler mümkün. Tesisatçıyı aramadan önce herkesin evinde bulunan iki malzeme ile bu etkili ve doğal lavabo açma yöntemlerini denemelisiniz.

TIKANMIŞ LAVABOYU ANINDA AÇIYOR

Mutfak veya banyo lavabolarındaki tıkanıklıklar artık canınızı sıkmasın! Doğal ve pratik bir şekilde tıkanık lavaboyu açmak için sadece 2 malzeme yetiyor.

TESİSATÇILARIN SIR GİBİ SAKLADIĞI YÖNTEM

Doğal lavabo açıcı için gerekli malzemeler şu şekilde:

1 su bardağı karbonat

1 su bardağı beyaz sirke

Tıkanmış lavabo nasıl açılır?

İlk olarak suyu açın ve biraz lavaboda birikmesini sağlayın. Daha sonra karbonatı ekleyin ve bekleyin. Yaklaşık 2-3 dakika sonra 1 su bardağı beyaz sirkeyi de ekleyin ve lavabonun açılmasını bekleyin. Ardından bol su akıtın. İşte bu kadar kolay!