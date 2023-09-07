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    4. Tıkanmış lavaboyu şıp diye açıyor! Tesisatçıların sır gibi sakladığı lavabo açma yöntemi

    Tıkanmış lavaboyu şıp diye açıyor! Tesisatçıların sır gibi sakladığı lavabo açma yöntemi

    07.09.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Mutfak ve lavabo giderlerinde biriken atık maddeler sonucu lavabo tıkanmaları meydana geliyor. Hoş olmayan görüntüsü ve rahatsız edici kokusu ile kabusa dönüşen tıkanmış lavaboları kolayca açmak mümkün. Mutfak ve banyo lavabolarında yaşadığınız tıkanmış gider sorunu için tesisatçıyı aramadan önce bu etkili lavabo açma yöntemlerini deneyebilirsiniz.

    Günlük yaşantımızda sık karşılaştığımız problemlerden biri olan lavabo tıkanıklığına internet üzerinden çözüm yolları aranıyor. Tesisatçı çağırmadan önce kendi deneyebileceğiniz yöntemlerle tıkanmış lavabo giderlerini kolaylıkla açabilirsiniz. İşte tesisatçıların sır gibi sakladığı tıkanmış lavabo açma yöntemleri...

    SİRKE VE KARBONAT

    Lavaboyu sirke ve karbonat kullanarak temizlemek için, drenaj borusuna birkaç yemek kaşığı kabartma tozu serpin. Ardından, giderde karbondioksit salmak için kimyasal bir reaksiyona neden olan yaklaşık yarım bardak beyaz sirke ekleyin.

    karbonat su

    Uzmanlar, “Karışımın köpürmesi ve sabitlenmesi tıkanıklığı gevşetir. Solüsyonu yaklaşık 15 dakika etki etmesi için bırakın ve ardından sıcak su ile durulayın. Evde karbonat yoksa sirke ve tuz da kullanabilirsiniz.”

    BULAŞIK MAKİNESİ TABLETLERİ

    Uzmanlar şöyle devam etti: “Bir drenaj borusundaki inatçı tıkanıklıklar için bulaşık makinesi tabletleri kullanabilirsiniz. Onları sıcak suda eritin ve ardından sıvıyı her seferinde az miktarda olmak üzere yavaşça gidere dökün."

    tablet,

    Bu tüyo için sert bulaşık makinesi tabletlerini kullandığınızdan emin olun çünkü bunlar patlamak yerine düzgün bir şekilde çözülecektir.

    KOLA

    Bu meşrubat, banyoyu tekrar temiz hale getirmek söz konusu olduğunda popüler bir temizlik ürünüdür. Kanalizasyon tıkanıklıklarını gidermek ve tuvaletteki veya muslukların etrafındaki kireçle mücadele etmek için kullanılabilir. Banyo uzmanlarına göre organik maddelere karşı etkili olan fosforik asit içerir.

    kola

    "Akşam, gidere bir litre kola dökün ve ardından tıkanıklığı çözmek için gece boyunca çalışmaya bırakın."


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