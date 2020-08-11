TikTok ABD hükümetine dava açıyor

Trump, TikTok’un bir ABD şirketi tarafından satın alınmaması halinde, 15 Eylül’de uygulamaya ABD’den erişimi engelleyeceğini duyurmuştu. Çin hükumeti ise bunun 800 milyon kullanıcılı dev TikTok’u çalmak için girişilen bir operasyon olduğunu açıklayıp ABD’ye misilleme yapacağını duyurmuştu.

Trump’ın iddialarına göre TikTok Çin hükumetine veri gönderen bir casus uygulama. Bu nedenle 2019’dan itibaren uygulamanın ABD kamu görevlilerinin telefonlarına kurulması yasaklanmıştı. Aynı zamanda Çin’e ticaret savaşı ilan eden Trump, Huawei, ZTE, TikTok gibi dev Çin markalarını iflasın eşiğine getirmek için de ABD’nin siyasi gücünü kullanmakla suçlanıyordu.

TİKTOK'DAN 'KONUŞACAK BİR ŞEYİMİZ KALMADI' MESAJI

Beyaz Saray’a, yani ABD hükumetine dava açacak olan TikTok’un, ABD’de genel olarak uygulanan, davadan önce hükumetin yasal temsilcileriyle görüşüp anlaşmaya varma yoluna da gitmediği vurgulanıyor. Diğer bir deyişle TikTok “artık konuşacak bir şeyimiz kalmadı” mesajını vererek Trump’a yasal savaş açmaya karar vermiş görünüyor.

YÖNETİCİLER TUTUKLANABİLİR

Ancak bunun sonucu olarak ByteDance yöneticilerinin Çin dışına çıktıklarında casusluk suçlamasıyla tutuklanması ihtimali bulunuyor. Daha önce de Huawei’nin CEO’sunun şirkette üst düzey yönetici olan kızı Kanada’daki bir toplantı sırasında tutuklanmıştı. Meng Wanzhou, Huawei’nin İran’la iş yapması ve ABD’nin İran için uyguladığı ambargoya uymamak suçu ile göz altına alınmıştı. Çinli bir şirket olan Huawei ise Çin yasalarında İran’la iş yapmanın suç olmadığını ve ABD ambargosunun onları bağlamayacağını savunuyor.

Bakalım TikTok’un ABD’de açacağı dava, Trump’ın ticari olarak alt edemediği herkesi tutuklatıp rehin alma alışkanlığına dur diyebilecek mi?

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