TikTok Avrupa’da ateş altında kaldı

Avrupa’da TikTok’un sözde “belirsiz” hizmet şartları ve “çocukları koruma” yönündeki çalışmalarının yetersiz olduğu düşüncesi ortaya çıktı. Tüketici savunuculuğu grubu, TikTok'un platformu reklamcılık ve uygunsuz içerikten korumayarak, veri gizliliği yasalarını ihlal ettiğini iddia ediyor. Şikayet, kısa biçimli video uygulamasının gizlilik politikasını ve mobil veri işleme tekniklerini analiz eden iki raporun bulgularından kaynaklanıyor. BEUC’ye göre, TikTok, güncellemeleri kamuya açıklamaksızın Avrupa bölgesindeki veri ve koruma uygulamalarını defalarca değiştirdi. Grup, TikTok’un “muğlak” gizlilik politikasında yasal gerekçelerle kişisel bilgileri toplama yöntemlerini detaylandırmadığını da ekliyor.

TİKTOK KULLANICILARI İZLİYOR İDDİASI

Grup ayrıca, kişiselleştirilmiş reklamlar için pop-up onay mekanizmasının GDPR gereksinimlerini karşılayamadığını iddia ediyor. Ayrıca söz konusu grup, uygulamanın reklamcılık uygulamalarının gizlenmesi konusunda da endişeli. Grup temel olarak TikTok’un kullanıcıları yaşlarına, tercihlerine veya hesaplarının durumuna bakılmaksızın çoklu tanımlayıcılarla izlediğini iddia ediyor. Tüketici grubu, genç kullanıcıların uygulamanın yaş doğrulama yöntemini kolayca atlayabileceklerini belirtirken, onların “gizli” reklam uygulamalarına maruz kaldıklarını da vurguluyor. BEUC’un şikayetinin yanı sıra, 15 ülkedeki tüketici örgütleri ulusal makamlarını uyardı. Diğer ülkelerdeki tüketici toplulukları da kendi soruşturmalarını başlatıyor.

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