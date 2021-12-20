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TikTok birçok güncelleme üzerinde çalışıyor

20.12.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok, yalnızca öneri algoritmasında yapılacak değişiklikleri duyurmakla kalmadı. Şirket, videolarınızın görünümünü iyileştirmesi için bir dizi düzenleme özelliğini kullanıma sunuyor.

TikTok birçok güncelleme üzerinde çalışıyor

Belki de en önemli TikTok güncellemesi, belirli ülkelerde 1080p yükleme desteği sunulması olacak. Yayınlama sayfasının “Diğer seçenekler” bölümünden Yükle HD ayarını açarak videoları bu çözünürlükte paylaşabileceksiniz. Uygulama, bir videonun genel görünümünü iyileştirmenin kolay bir yolunu sunuyor. Yeni Görsel Geliştirme düğmesi ile TikTok, tek bir dokunuşla pozlama, düşük ışık ve renk düzeltme özelliklerini iyileştireceğini söylüyor. Bir video kaydettikten veya yükledikten sonra, sağ paneldeki Geliştir düğmesine dokunabilirsiniz. Değişiklikleri beğenmediyseniz, düğmeye tekrar dokunmak onları geri alacaktır.

TIKTOK'UN DİĞER YENİ ÖZELLİKLERİ

Öte yandan, Yeşil Ekran efekti artık Giphy entegrasyonuna sahip, böylece bir videonun arka planı olarak o platformun kitaplığından bir GIF kullanabilirsiniz. Daha fazla müzikal ve hayvan ses efektleri de var. TikTok, sesinizi veya diğer sesleri bir kedinin miyavlamasına, flüte veya başka enstrümanlara dönüştürebilir. Düzenleme sayfasındaki Ses Efekti düğmesine dokunarak bunları deneyebilirsiniz.

Bir çok platform gibi TikTok da yenilik yapmaya devam ediyor. Sosyal medya platformları arasındaki rekabet gün geçtikçe artıyor diyebiliriz. Yeni yıla girmeye gün saydığımız bu dönemde platformlar daha çok içerik özelliği sunmaya devam edecektir. TikTok’un da bundan geri kalması beklenemez.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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