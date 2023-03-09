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TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ, neden açılmıyor? TikTok videolar neden açılmıyor? Erişim sorunu gündem oldu

09.03.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok çöktü mü sorusu ile ilgili son dakika açıklaması araştırılıyor. 9 Mart'ta kullanıcılar TikTok'a erişimde sorun yaşadıklarını ve videoların açılamadığını dile getirdiler. Peki, Tiktok çöktü mü, neden açılmıyor?

TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ, neden açılmıyor? TikTok videolar neden açılmıyor? Erişim sorunu gündem oldu

TikTok neden açılmıyor sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sosyal paylaşım ağlarından biri olan TikTok'a erişimde sorun yaşanıyor. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarından TikTok'a erişimde sıkıntı yaşadıklarını dile getirdiler. Downdetector verilerine göre son 24 saatte TikTok erişim şikayetlerinde ciddi bir artış yaşandı.

TİKTOK NEDEN AÇILMIYOR?

Henüz konu ile illgili resmi bir açıklama yapılmadı. Son 24 saatte şikayetlerde ciddi bir artış yaşandı.

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Kullanıcılar Twitter hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarda "Güne rezalet başladık. TikTok çöktü", "TikTok çöktü mü", "Bir bende mi açılmıyor" yorumlarında bulundular.

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