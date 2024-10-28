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Tiktok fenomeni genç kızın sevgilisiyle yaş farkını duyan şaştı kaldı! Kullanıcılardan yorum yağdı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
28.10.2024 11:07
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Bir fenomen, kendisinden 23 yaş büyük erkek arkadaşıyla nasıl tanıştığını anlattıktan sonra şaşkınlık yarattı. Gallerli Ellie Liptrot, erkek arkadaşı Mark'la ilk kez 2021 yılında tanıştığında henüz 18 yaşındaydı ve Mark ise 41 yaşındaydı. 2 yıldır birlikteliğini sürüden fenomen genç, sevgilisinin çocuklarına üvey annelik yapmaya başladı.

Tiktok fenomeni genç kızın sevgilisiyle yaş farkını duyan şaştı kaldı! Kullanıcılardan yorum yağdı

Tiktok'ta içerik üreticisi olan 21 yaşındaki Ellie Liptrot, 44 yaşındaki erkek arkadaşı ile sık sık paylaşımlar yapıyor.

İNANILMAZ YAŞ FARKI

Ortak arkadaşları vesilesiyle tanışan çift birkaç ay flört ettikten sonra birlikte yaşamaya başladı ve Haziran 2022'de Ellie'den 'üvey anne' diye bahsetmeye başlayan iki çocuğuyla tanıştı. İlk kez tanıştıktan bir hafta sonra çocuklar Ellie ve Mark'ın yanına taşındılar.

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Ellie Mark'ın bir smoothie dükkanı işlettiğini ve çocukken kendisinin de oraya gittiğini söyledi.

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YORUM YAĞDI

Bu video, kimilerinin ikili için mutlu olduğunu söylerken, kimilerinin de endişelerini dile getirmesiyle fikir ayrılıklarına yol açtı.

Kullanıcılardan fenomene, 'Çok fazla kırmızı bayrak var.', 'Biraz şüpheli bir buluşmaydı ama birlikte mutlu görünüyorsunuz', 'Yaş sadece bir rakam, siz çok güzel bir çiftsiniz' şeklinde yorumlar geldi.

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Çift, temmuz ayında Ellie'nin 21. doğum gününü kutlamak için Tayland'a uçtu ve Ellie, takipçileriyle hediyelerini paylaştı; bunlardan ilki pahalı bir markaya ait yüzüktü.

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Ayrıca doğum günü için Phuket'teki plaj kulübüne götürüldü ve Mark'ın çocukları Ellie'ye üvey anne doğum günü kartı aldılar.

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tiktok sevgili yaş
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