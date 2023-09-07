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    4. TikTok fenomeni öğretmenin 16 yaşındaki hayranıyla ilişkisi ifşa edildi! Cinsel ilişki kayıtları ortaya çıktı

    TikTok fenomeni öğretmenin 16 yaşındaki hayranıyla ilişkisi ifşa edildi! Cinsel ilişki kayıtları ortaya çıktı

    07.09.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Tayland’ın Bankok şehrindeki bir okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Luke Rockwell isimli bir adam TikTok’ta yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede fenomene dönüşmeyi başardı. Fenomen isim 16 yaşındaki hayranıyla yaşadığı aşkla bir kez daha gündeme geldi. Rockwell 16 yaşındaki sevgilisiyle cinsel ilişki görüntülerini gizlice kaydetme suçuyla yargılanıyor.

    Tayland’ın Bankok şehrinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Luke Rockwell, genç bir hayranın cinsel ilişki görüntülerini kaydetmek ve ona cinsel yolla bulaşan hastalıklar olan bel soğukluğu ve klamidya bulaştırma suçuyla tutuklandı.

    SOSYAL MEDYADAN TANIŞTILAR

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    TikTok’taki “Englisch_with_teacherluke” hesabında 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Luke Rockwell, ismi açıklanmayan 16 yaşındaki hayranıyla sosyal medyadan tanıştı. İkilinin ilişkisi kısa sürede ilerledi ve Daily Mail’in haberine göre, genç kızın hastalanıp hastaneye kaldırıldığında doktorların bel soğukluğu ve klamidya teşhisi koyması üzerine ilişkileri ortaya çıktı.

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    İsmi açıklanmayan 16 yaşındaki kızın annesi NBC’ye yaptığı açıklamada, “O kadar şoke oldum ki ne yapacağımı bilemedim. Kızımın görüntülerini çektiğini öğrendiğimde tüm hücrelerim öfkeyle doldu” dedi.

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