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TikTok fenomeninin polis babası takıntılı hayranını öldürdü! O anları ağlayarak anlattı 'Göğsümde hissettim'

18.02.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 yaşındaki Ava Majury çektiği videolarla kısa sürede TikTok'ta fenomen oldu. Kendine has videolarla dikkat çeken ve izlenmeleri tavan yapan genç kız şöhretin karanlık yüzünü de iliklerine kadar hissetti. Kendisine bolca mesaj atan takıntılı hayranına cevap vermeyen talihsiz kız bir sabah neye uğradığını şaşırdı. TikTok fenomeninin takıntılı hayranı evi bastı.

TikTok fenomeninin polis babası takıntılı hayranını öldürdü! O anları ağlayarak anlattı 'Göğsümde hissettim'

Takıntılı hayranı TikTok fenomeninin evini bastı! O işleri gözyaşları içinde anlatan 15 yaşındaki kız 'Eve girdi, birden bire ateş açmaya başladı. Anın şokuyla bir mermiyi göğsümde hissettim. Yatak odasına saklandık şok içindeydik. Polis babam içeri girdi o sapıkla karşı karşıya kaldı.' dedi. TikTok fenomeninin emekli polis olan babası takıntılı hayranı öldürdü!

YAŞANANLAR FİLM GİBİYDİ! 'BİRDEN EVE GELDİ...'

Henüz 15 yaşında olan Ava Majury'nin milyonlarca takipçisi var. Bu takipçilerden birinin katil olduğu ortaya çıktı. Takıntılı hayranı evlerine geldi ve ateş etmeye başladı.

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TAKINTILI HAYRANI ÖLDÜREN BABA CEZA ALMADI

Ava Majury'nin emekli polis babası, takıntılı hayrana karşılık verdi ve onu öldürdü. Daha sonra 'konut hakkı' kapsamında emekli polis baba ceza almadı. Bu yaşananlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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TELEFONUNDA YÜZLERCE FOTOĞRAFI ÇIKTI

Ölen takıntılı hayranın telefonunda Ava Majury'nin yüzlerce fotoğrafı ve videosu olduğu ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
konut hakkı bizde de olmalı , giren ne sekilde girerse girsin ona karşı yapılan eylem haklı olmalı ,
bizimkiler kötü niyetle kullanır. Eve çağırıp çağırıp öldürür
bizde olsa baba hapisteydi. sözde Müslümanların sayısı fazla ama saçma sapan bir adalet sistemine sahibiz.

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