TikTok fenomeninin polis babası takıntılı hayranını öldürdü! O anları ağlayarak anlattı 'Göğsümde hissettim'

Takıntılı hayranı TikTok fenomeninin evini bastı! O işleri gözyaşları içinde anlatan 15 yaşındaki kız 'Eve girdi, birden bire ateş açmaya başladı. Anın şokuyla bir mermiyi göğsümde hissettim. Yatak odasına saklandık şok içindeydik. Polis babam içeri girdi o sapıkla karşı karşıya kaldı.' dedi. TikTok fenomeninin emekli polis olan babası takıntılı hayranı öldürdü!

YAŞANANLAR FİLM GİBİYDİ! 'BİRDEN EVE GELDİ...'

Henüz 15 yaşında olan Ava Majury'nin milyonlarca takipçisi var. Bu takipçilerden birinin katil olduğu ortaya çıktı. Takıntılı hayranı evlerine geldi ve ateş etmeye başladı.

TAKINTILI HAYRANI ÖLDÜREN BABA CEZA ALMADI

Ava Majury'nin emekli polis babası, takıntılı hayrana karşılık verdi ve onu öldürdü. Daha sonra 'konut hakkı' kapsamında emekli polis baba ceza almadı. Bu yaşananlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TELEFONUNDA YÜZLERCE FOTOĞRAFI ÇIKTI

Ölen takıntılı hayranın telefonunda Ava Majury'nin yüzlerce fotoğrafı ve videosu olduğu ortaya çıktı.

