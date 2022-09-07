TikTok fenomenleri ne kadar kazanıyor? Tiktok’tan nasıl para kazanılıyor?

TikTok medya hayatına BuzzVideo ve Musical.ly gibi platformların da kurucusu olan ByteDance ile başlıyor. Kısa sürede dünya çapında yükselişe geçen kullanıcı oranıyla birlikte Tiktok âdeta yeni bir kariyer alanı sunuyor. Çarpıcı video içerikleri sayesinde ünlenen ve TikToker olarak bilinen fenomenler belirli aralıklarda paylaşımlara imza atıyor. Lokasyon, video içeriği ve hedef kitle ile beraber fenomenlerin etki alanı değişirken beraberinde kazandıkları ücretler de değişiyor.

AYDA 2 BİN DOLARA VARAN GELİR

Sosyal medya aracılığıyla para kazanma olanakları her geçen gün artarken TikTok bu olanaklara yenisini ekliyor. Özellikle milyonlara ulaşan takipçi sayısına sahip fenomenler için TikTok’ta para ve bilinirlik kazanma oranı giderek yükseliyor. Fenomen kazançları temelde gönderi başına ve aylık olmak üzere çeşitli oranlarda hesaplanıyor.

Uluslararası alanda paylaşımlar yapan TikTok fenomenlerinin ortalama kazançları içerik başına 50 dolardan 750 dolara ulaşabiliyor. Finans, moda, girişimcilik ve reklam alanlarında çeşitli içeriklerin hazırlandığı TikTok için hedef kitle ve izlenme oranları dikkate alınıyor. Düzenlenen canlı yayınlar ile beraber TikTok fenomenlerinin izlenme oranları arttıkça aylık kazançları da artış gösterebiliyor. İzlenme oranlarına göre 100.000 ve altı takipçiye sahip bir TikTok fenomeni aylık yaklaşık 250 ile 2000 dolar kazanabiliyor.

MARKA ANLAŞMALARI VE SPONSORLUKLAR İLE DAHA FAZLA KAZANÇ

Marka anlaşmaları ve sponsorluklar da fenomenlerin TikTok üzerindeki kazançlarını önemli ölçüde etkiliyor. Fenomenlerin takipçi sayısı 1 milyonun üzerine çıktığında aylık kazançları 2000 ile 30.000 civarına ulaşabiliyor.

En yüksek içerik değerleri müzik parçası ve markalı ürün tanıtımlarında ortaya çıkıyor. Öte yandan günlük yaşam rutinleri, seyahat ve alışveriş odaklı TikTok paylaşımlarına sahip fenomenler popülaritelerine bağlı yüksek kazançlar sağlayabiliyor.

HEDEF KİTLE KAZANCI ARTIRIYOR

Yeni ve etkili paylaşımlarla insanlar ve markalar arasında etkileşimi güçlendirmeyi hedefleyen TikTok yüksek kazançlar için ideal fırsatlar sunuyor. Dünya çapında aktif bir TikTok hesabına sahip fenomenler sponsor anlaşmaları ile içerik başına binlerce dolar kazanabiliyor.

Özellikle yeni çıkan müzik parçalarının tanıtımları trend oluşturma potansiyeline göre ayrı kazanç oranları barındırıyor. Bir TikTok fenomeni olarak aylık kazancınızı hedef kitleniz, içerikleriniz ve izlenme oranlarınız ile sponsorluk anlaşmaları belirliyor.

