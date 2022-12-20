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TikTok'ta hastalığını paylaştı! Dermatolog tarafından sahtekarlıkla suçlandı

20.12.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok üzerinden yapılan çeşitli paylaşımlar çok kısa süre içerisinde viral olabiliyor. Son günlerde makyaj sanatçısı Nancy Morel, şaşırtıcı cilt hastalığını TikTok hesabı üzerinden yayınladığı videoyla takipçileriyle paylaştı. Birçok kullanıcıya ulaşan bu video çok sayıda etkileşim alırken popüler bir dermatolog cilt hastalığının sahte olduğunu iddia etti. Makyaj sanatçısı bu iddiaya cevap verdi.

TikTok'ta hastalığını paylaştı! Dermatolog tarafından sahtekarlıkla suçlandı

İngiltere'de yaşayan 19 yaşındaki makyaj sanatçısı Nancy Morel, TikTok hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda cilt hastalığını gösteriyor. 40 yılda bir görüken bu hastalık ilk ortaya çıktığında Nancy, cildinde alerjik reaksiyonlar geliştiğini sanmış. Ancak gittiği doktorda ürtikeryal vaskülit hastalığına sahip olduğunu öğrenmiş.

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Ürtikeryal vaskülit hastalığına sahip Nancy'nin cildinde aniden morluklar ve kızarıklar beliriyor. Nancy hastalığı nedeniyle toplumda rahatsız edici bakışlar aldığını ve bu bakışlardan rahatsız olduğunu belirtiyor. Ancak TikTok hesabından paylaştığı videolar ile hastalığıyla barışan Nancy, bu hastalıkla ilgili farkındalık yaratıyor.

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Nancy Morel'in geçen günlerde paylaştığı videoyu alıntılayan popüler bir dermatolog Nancy'nin cildindeki kızarık ve morlukları makyajla yaptığını öne sürerek Nancy'i sahtekarlıkla suçladı. Bu videoyu göre Nancy, yorumlarda doktorun özür dilemesi çağrısında bulunarak "son derece üzücü" videoya tepki gösterdi.

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Paylaştığı videoda "Damar tıkanıklığına benziyor... AMA," diyen bir başlık, "Bir şeyler tam olarak doğru değil... 'doğal görünmüyor' diyen ikinci bir başlık görünmeden önce" "O çok yetenekli bir makyaj sanatçısı." yazıyordu. Dermatolog aldığı tepkiler nedeniyle yayınladığı videoyu kaldırdı.

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Nancy, "Umarım bu bayan, geniş takipçisi olduğu ve açıkça araştırmadığı durumlar hakkında yanlış bilgiler yaydığı düşünüldüğünde, bu videonun neden son derece üzücü olduğunu anlayabilir." dedi. Yanıt videosu boyunca Morel, cildinde makyaj olmadığını göstermek için yüzünü sildi ve alevlenmenin de görülebildiği ağzının içini gösterdi.

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Morel, videosunun sonunda "Bu kadar hassas bir konuda bu kadar yüksek sesle konuşacaksanız, o zaman %100 haklı olduğunuzdan emin olun" dedi.

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