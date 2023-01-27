TikTok'ta vajina beyazlatma işlemi yapan doktor viral oldu! Herkes bu videoyu konuşuyor...

Cinsel organlar ile ilgili işlemler birçok kadın ve erkeği yakından ilgilendiriyor. Erkekler penis uzatma ameliyatlarını araştırırken kadınlar ise internet üzerinden vajina beyazlatma ve daraltma işlemlerini aratıyor. Genital bölge kararmaları kadınların öz güven problemleri yaşamasına neden olabiliyor.

Bir genital estetik uzmanı TikTok hesabında yaptığı paylaşımla gündem haline geldi. Hastasına yaptığı genital beyazlatma anlarını paylaşan doktor bu işlemin tamamen acısız ve hızlı bir şekilde gerçekleştiğini anlattı.

Koyu alanları tarayarak rengin açılmasını sağladığını belirten genital estetik uzmanı "Bir kadının öz güvenini etkileyen en önemli şeylerden bir tanesi genital bölgenin rengi ve görüntüsü" dedi.

Başka bir videosunda ise vajinal daraltma yapan doktor bu işlemin de acısız gerçekleştiğini paylaştı.

GENİTAL BEYAZLATMA NASIL YAPILIR?

Vajina beyazlatma operasyonu, en bilindik genital beyazlatma işlemleri olarak adlandırılır. Genital bölge beyazlatmak için uygulanan yöntemler ameliyatsız estetik uygulamalardır. Çok kısa sürede yapılabilir, acısız, ağrısız ve pratik işlemlerdir. Lazer ile gerçekleştirilen işlemlerde genital bölgede koyulaşmaya neden olan melanin pigmenti hücreleri yok edilir. Bunların ortadan kaybolmasıyla vajinal kararma da ortadan kalkmaktadır. Uygulamadaki lazer ışınları, genital bölge cildindeki dokuların da canlanmasını böylece daha genç görünmesini sağlar. Yani işlem sırasında uygulanan lazer ışığı sayesinde cilt de bulunan dermis tabakasında yer alan ve kararmaya sebep olan melanin pigmentini üremesini sağlayan ‘melanosit’ hücreleri tahrip edilmekte, böylelikle genital bölge de ağartma ve beyazlatma yapılmaktadır.



