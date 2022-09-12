TikTok'ta viral olan, fonksiyonelliğiyle herkesin gönlünü kazanan masaüstü mini pilli süpürgeler

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Evde, ofiste, arabada kullanabileceğiniz, küçük boyutu sayesinde yanınızda rahatça taşıyabileceğiniz masaüstü mini pilli süpürgeler, 360 derece dönme özelliği ve güçlü emişi sayesinde toz, tüy, saç, kırıntı gibi artıkları kolaylıkla temizler. Sessiz çalıştığı için gürültüye neden olmaz. Tek düğme ile kontrol edilebildiğinden bulunduğu ortamın kolayca temizlenmesini sağlar. Ortalama bir saatte tam olarak şarj olan cihaz, iki saate yakın aralıksız kullanım olanağı tanır. ABS malzemeden elde edilen masa süpürgesi, uzun yıllar boyunca size eşlik eder. Kablosuz olduğu için istediğiniz yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu ürüne bir şans vermek isterseniz;

Trendyol’daki mini pilli süpürgelere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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