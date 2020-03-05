Dünya Sağlık Örgütü TikTok'a girdi, ilk videosu olay oldu

Kısa sürede pek çok ülkede görülen ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği bu hastalık, an itibarıyla ülkemizde görülmedi. Yetkililerin pek çok çalışması ve önlemleri bulunuyor ve umuyoruz ki bu hastalıkla hiç karşılaşmayalım. Tabii bir yandan tedavi için de çalışmalar yürütülüyor. Örneğin Çin, tedavi aşısı üzerine ciddi aşama kat etti ve dünyanın gözü kulağı gelecek iyi bir haberde.
Tekrar TikTok tarafına geri dönecek olur isek, Dünya Sağlık Örgütü’nün hazırladığı videoda, Koronavirüs’ten (COVID19) nasıl korunabileceğinden söz edilmiş. Örneğin, ellerinizi sık sık yıkamalısınız. Burada elleri dezenfekte etmek için kullanılan alkol bazlı jeller önemli. Tabii ki temiz su ve sabun kullanmanız da önemli.
Öksürürken ya da hapşırırken ağız ve burnunuzu kapatmaya özen gösterin, örneğin kolunuzla ya da kağıt mendil de kullanabilirsiniz. Eğer kağıt mendil kullanırsanız, onu hemen kapalı bir çöp kutusuna atmanız gerektiğini de unutmayın. Öksürüğü ve ateşi olan biriyle yakın temas kurmamaya özen gösterin. Eğer ateşiniz var, öksürüyor ve nefes almakta zorlanıyorsanız, hemen tıbbi yardım almak için bir hastaneye gidin. Eğer yakın zamanda seyahat ettiyseniz, bu bilgileri de yetkililerle paylaşın.
Eğer yakın zamanda seyahat etmediyseniz ve ufak solunum problemleriniz var ise, iyileşene kadar evinizden dışarı çıkmamaya özen gösterin.
Evet, bunlar oldukça önemli detaylar. Hele de İstanbul gibi kalabalık bir şehirde yaşıyorsanız, gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü toplu taşıma sıklıkla tercih ediliyor ve nüfus olarak da çok kalabalık. Örneğin, bindiğiniz bir otobüsteki tutacağı her gün binlerce kişinin ellediğini, ister istemez ortaya tehlikeli sonuçların çıkabileceğini unutmamalısınız.
Özellikle son dönemde maske stoklarında yaşanan sıkıntı ve akabinde fiyatlarda yaşanan fahiş artışlar malum. Bu sebeple de gerek ülkemizde, gerekse de diğer ülkelerde bu tip artışlara karşı cezalar veriliyor. Lakin, maske alıp takmakla iş bitmiyor. Burada da bir takım kurallar var ve bunlara özen gösterilmeli. Eğer solunumla ilgili bir sıkıntınız var ise, burun akıntısı, öksürük gibi. Bu gibi durumlarda maske takmanız öneriliyor ve tabii doktora gidip kontrolden geçmelisiniz.
Sağlık çalışanları ve hasta olan kişiler maske takmalı. Maskeyi takmadan önce de ellerinizi mutlaka temizlemelisiniz. Sonrasında da, maskede bir kir ya da yırtık gibi detaylar var mı, kontrol etmelisiniz. Maskeyi taktığınızda da yüzünüz ile maskenin arasında boşluk olmadığına dikkat etmelisiniz. Taktığınızda da maskenin ön yüzüne dokunmamaya özen gösterin. Dokunursanız da hemen ellerinizi temizleyin. Maskeyi çıkarırken de kulaklarınıza geçirdiğiniz lastiklerden tutarak çıkarın. Maskenin ön kısmına dokunmayın. Çıkardıktan sonra da hemen kapalı bir çöp kutusuna atın ve ellerinizi yıkayın. Önemli bir nokta ise, kullandığınız maskeyi tekrar kullanmayın.
Daha fazla detay için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın web sitesini ve Dünya Sağlık Örgütü’nün adresini kontrol edebilirsiniz.
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