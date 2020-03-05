Dünya Sağlık Örgütü TikTok'a girdi, ilk videosu olay oldu

Kısa sürede pek çok ülkede görülen ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği bu hastalık, an itibarıyla ülkemizde görülmedi. Yetkililerin pek çok çalışması ve önlemleri bulunuyor ve umuyoruz ki bu hastalıkla hiç karşılaşmayalım. Tabii bir yandan tedavi için de çalışmalar yürütülüyor. Örneğin Çin, tedavi aşısı üzerine ciddi aşama kat etti ve dünyanın gözü kulağı gelecek iyi bir haberde.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TİKTOK İÇİN KORONAVİRÜS VİDEOSU HAZIRLADI

Tekrar TikTok tarafına geri dönecek olur isek, Dünya Sağlık Örgütü’nün hazırladığı videoda, Koronavirüs’ten (COVID19) nasıl korunabileceğinden söz edilmiş. Örneğin, ellerinizi sık sık yıkamalısınız. Burada elleri dezenfekte etmek için kullanılan alkol bazlı jeller önemli. Tabii ki temiz su ve sabun kullanmanız da önemli.

Öksürürken ya da hapşırırken ağız ve burnunuzu kapatmaya özen gösterin, örneğin kolunuzla ya da kağıt mendil de kullanabilirsiniz. Eğer kağıt mendil kullanırsanız, onu hemen kapalı bir çöp kutusuna atmanız gerektiğini de unutmayın. Öksürüğü ve ateşi olan biriyle yakın temas kurmamaya özen gösterin. Eğer ateşiniz var, öksürüyor ve nefes almakta zorlanıyorsanız, hemen tıbbi yardım almak için bir hastaneye gidin. Eğer yakın zamanda seyahat ettiyseniz, bu bilgileri de yetkililerle paylaşın.