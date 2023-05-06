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TikTok videosu çekerken canından oldu! Mardin'de korkunç olay

06.05.2023 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Derik ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. TikTok videosu çeken 20 yaşındaki yabancı uyruklu bir şahıs, sulama kanalına atladığı sırada zemine çakıldı. Su yüzeyinde bir süre hareketsiz kalan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

TikTok videosu çekerken canından oldu! Mardin'de korkunç olay

Mardin'de, sosyal medya uygulaması TikTok videosu çekmek isterken atladığı su kanalının zeminine başını çarpan Suriye uyruklu 20 yaşındaki Lueyna El Hüseyni, hayatını kaybetti.

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Olay, akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı Kırsal Dumluca Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medya uygulaması TikTok videosu çekmek için bölgeden geçen su kanalına atlayan Suriye uyruklu Lueyna El Hüseyni, başını kanalın tabanına çarparak bir süre suda hareketsiz ilerledi.

Bu sırada ismi öğrenilemeyen 8 yaşındaki kız kardeşi de o anları cep telefonundaki TikTok uygulamasıyla görüntüledi. Ağabeyinin suda hareketsiz şekilde ilerlediğini fark eden kardeşi, çevredekilere haber verdi.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sudan çıkarılan Hüseyni’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hüseyni’nin cansız bedeni, otopsi için Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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