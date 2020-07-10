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TikToker gençler cinayeti ortaya çıkardı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.07.2020 12:40 | Son Güncelleme

Seattle’da yaşayan TikToker gençler, Randonautica isimli bir keşif uygulamasıyla, bir oyun oynamaya ve bir bölgeye bırakılan hazineyi keşfetmeye çıktılar. Ancak gençler, hazine yerine, öldürülüp parçalandıktan sonra bavulla bölgeye bırakılan cesedi buldular.

TikToker gençler cinayeti ortaya çıkardı

Olayın canlı yayınla tüm takipçilerine ulaşması ise ayrıca büyük bir travma yarattı.

BAVULDAN İKİ CESET ÇIKTI

Gençler, bavulu açıp içinden gelen kokuyla ceset olduğunu anlayınca, polisi aradılar ve bir süre sonra olay yeri, cinayet inceleme mahaline dönüştü. Gençler de tüm medyanın gündemine oturdular. Cesetlerin ise 53 yaşındaki Jessica Lewis ve 27 yaşındaki Austin Wenner’e ait olduğu tespit edildi.

Polisin soruşturmasıyla, bölgede aynı cesede ait parçalar içere başka bavullar da bulundu. Öyle görünüyor ki, TikToker gençler, farkında olmadan çok vahşi bir cinayeti ortaya çıkardılar.

Randonautica uygulaması, bir bölgede gizlenen “sembolik” hazineleri bulmak için insanların keşif oyunu oynadığı, lokasyon temelli bir eğlence uygulaması. Katilin, öldürdüğü kişini cesedini, bu oyundaki hazine lokasyonuna bırakması ise cesedin çabuk keşfedilmesine neden olmuş gibi görünüyor.

TESADÜF DEDİLER

Randonautica’ın CEO’su ise, bu cinayetin uygulamayla bir bağının olmadığını ve bunun bir tesadüf olduğunu açıkladı.

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