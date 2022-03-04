Tiktoker ya da Youtuber olmak isteyenlerin mini stüdyosunda bulunması gerekenler

Youtube ve Tiktok üzerinden kazanılan paraları duyunca hepimiz küçük bir şok yaşıyoruz. Dudak uçuklatan ücretler, hemen herkeste Youtuber ya da Tiktoker olma isteği uyandırıyor. Sizler de bu mecralarda videolar paylaşabilir ve para kazanmaya başlayabilirsiniz. Ancak kendi videolarınızı çekmek ve para kazanmak için iyi bir ekipmana sahip olmasınız. Doğru ve kaliteli araçları bulmak, araştırmak size zor geliyorsa merak etmeyin, harika bir yazıyla karşınızdayız! Almanız gereken, olmazsa olmaz Youtuber ve Tiktoker ekipmanlarını sizler için inceledik. Eğer hazırsanız, başlayalım!

1. Mükemmel görüntü kalitesi için ORDRO Video Kamera

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Siz de Youtube ve Tiktok'ta videolar mı yayınlamak istiyorsunuz? Öyleyse bunun için iyi bir video kameraya ihtiyacınız var. Kamera seçerken görüntü kalitesinin yüksek olmasına dikkat etmelisiniz. ORDRO Video Kamera, 4K özelliğiyle yüksek çözünürlüklü videolar çekmenize imkan verir. 3.2 inç boyutundaki dokunmatik ekranını 270 derece döndürebilirsiniz. Kızılötesi gece görüşü fonksiyonu sayesinde karanlık ortamlarda yüksek kaliteli görüntüler elde edebilirsiniz. Harici mikrofonu ise kayıt sırasında sesleri daha net almanızı sağlar. LED ışık, videodaki renk sıcaklığı ve parlaklığını ayarlamanıza yardım eder. Wi-Fi bağlantısıyla çekilen videoları sosyal platformlarda hızlıca paylaşabilirsiniz.

2. Görüntü titremesine son veren Sore Tripod

Youtube için video çekerken karşılaşılan sorunlardan biri, videonun titremesi. Elde çekim yaparken görüntüler en küçük harekette bile oynar. Bu yüzden videoları tekrar tekrar çekmek zorunda kalırsınız. Profesyonel videolar çekmek için iyi bir tripoda sahip olmalısınız. Ürün seçmekte zorlanıyorsanız Sore Tripod'a göz atabilirsiniz. 1.3 kg taşıma kapasitesine sahip ürün, alüminyum alaşımdan elde edilir. Kaymaz ayakları sayesinde çekim sırasında oynama yapmaz. Böylece istediğiniz görüntüleri elde edebilirsiniz. Tripod ile ister yatay ister dikey çekim yapabilirsiniz. Ağırlık ekleme kancası sayesinde rüzgarlı havalarda ürüne ağırlık ekleyerek sabit kalmasını sağlayabilirsiniz.

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3. Net ses kaydı için Boya BY-M1DM Yaka Mikrofonu

Sosyal medyada aktif olarak video paylaşmak istiyorsanız çektiğiniz videoların ses kalitesi iyi olmalı. Kötü ses kalitesine sahip videolar, izleyiciler tarafından çok fazla tercih edilmez. Boya BY-M1DM Yaka Mikrofonu, yüksek kalitesi sayesinde berrak ses kayıtları yapmanıza imkan verir. Profesyonel kayıt alan ürün, çevredeki sesleri minimuma düşürerek sesinizin net bir şekilde duyulmasını sağlar. Böylece özellikle sokak çekimleri sırasında işinizi kolaylaştırır. Mikrofonu video kamera, ses kayıt cihazı ve akıllı telefon gibi birçok ürünle birlikte kullanabilirsiniz. Küçük yapısıyla istediğiniz yere kolayca taşıyabilirsiniz.

4. Ortamı isteğiniz gibi aydınlatmanızı sağlayan GVM LED Lamba

Profesyonel Youtube ve Tiktok videoları çekmek istiyorsanız bulunduğunuz ortamın ışıklandırmasını iyi ayarlamalısınız. Yetersiz ışık, videoların karanlık çıkmasına, fazla ışıksa parlamasına neden olur. Bu yüzden tercih edeceğiniz aydınlatmanın kolay ayarlanması önemli. 168 LED ve 84 RGB boncuktan oluşan GVM LED Lamba, 8 farklı renk seçeneğiyle istediğiniz ışık rengini yakalamanızı sağlar. İki ayrı renk sıcaklığı bulunan ürünle ışığın durumuna göre ayarlama yapabilirsiniz. GVM uygulaması üzerinden cihazı akıllı telefonunuzla kolayca kontrol edebilirsiniz. Tripod ayakları sayesinde ürünün boyunu istediğiniz düzeyde ayarlayabilirsiniz.

5. Yüksek performans için Apple MacBook Pro

Tiktok ve Youtube için çektiğiniz videoları hazır hale getirmek için video düzenleme programlarını kullanmalısınız. Yüksek kapasiteli bu programları çalıştırmak içinse iyi bir bilgisayar şart. Apple MacBook Pro, muhteşem performansı ve yüksek hızıyla ihtiyaç duyduğunuz tüm desteği sunar. Bilgisayarı, 17 saate varan pil ömrü sayesinde uzun süre kullanabilirsiniz. 14 inç ekrana sahip Macbook, 13 kata kadar daha hızlı grafik performansıyla videoları kısa sürede hazırlamanıza yardım eder. Yüksek çözünürlüklü kamera ve net ses sağlayan mikrofonu sayesinde kaliteli video görüşmeleri de yapabilirsiniz.

6. Sesi dışarıda tutan SK Studio Akustik Köpük

Youtube videoları hazırlamak özellikle ses stüdyosu olmayanlar için zorlayıcı olabilir. Dışarıdan gelen araba ya da çocuk sesleri, kayıtlarınızı mahvedebilir. Bu sorunu ortadan kaldırmaksa SK Studio Akustik Köpük ile mümkün. Evinizde kendinize ait bir stüdyo kurmanızı sağlayan ürün, dışarıdan gelecek bütün sesleri engeller. Böylece eşsiz kalitede ses kayıtları yapabilirsiniz. Orta ve düşük ses frekans dalgalarını sönümleyen köpük, ses parazitlerini de önler. Estetik görünümüyle odanızın dekorasyonuna da uyum sağlar. Ayrıca ateşe dayanıklı yapısıyla kolay kolay tutuşmaz. Birçok farklı renk seçeneği arasından zevkinize uygun ürünü seçerek kendi stüdyonuzu kolayca hazırlayabilirsiniz.

7. Hareketli çekimler için Baseus Selfie Çubuğu

Telefonunuzla hareket halindeyken çekim yapmak istediğinizde selfie çubukları işinizi kolaylaştırır. Videolarda titreşimi azaltmak ve daha kaliteli görüntüler elde etmek için Baseus Selfie Çubuğu'nu tercih edebilirsiniz. 360 derece dönebilen tasarımıyla istediğiniz yöne rahatça çevirebilirsiniz. Bluetooth bağlantılı kumandasıyla ürünü uzaktan da kontrol edebilirsiniz. Ayarlanabilen boyu sayesinde ihtiyacınıza uygun boyuta getirebilirsiniz. Ayak destekleriyle tripod olarak da kullanılabilirsiniz. Ürün, 810 mm kadar dik çekim yapmanıza imkanı tanır. Sağlam materyallerden elde edilen ürün, uzun yıllar sorunsuz kullanılır.

8. Yüksek depolama alanıyla Seagate Sabit Disk

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Başlangıçta çok önemli görünmese de vidoları saklamak için sabit diske sahip olmak önemli. Sabit diskleri güvenli kasanız olarak düşünebilirsiniz. Telefon ya da bilgisayarınızdan bulunan videolarınız, oluşabilecek herhangi bir araza sonrası yok olabilir. Bu durumu engellemekse Seagate Sabit Disk ile çok kolay. 5 TB saklama alanıyla binlerce videoyu tek bir yerde toplayabilirsiniz. Ürünü; PC, MAC, Xbox ve PS4 için kullanabilirsiniz. Ürün, kuruluma ihtiyaç duymadan Windows işletim sistemini otomatik olarak tanır. USB 3.0 arayüzü sayesinde cihazlarla hızlıca bağlantı gerçekleştirir.

9. Şık tasarımıyla Havana Ring Light

Youtube'da özellikle makyaj videoları çekmek isteyenlerin stüdyosunda kesinlikle bulundurması gereken Havana Ring Light, yüzünüzün videoda parlak ve güzel çıkmasını sağlar. Yakın yüz çekimlerinde çok fazla tercih edilen ürün, soft ışığı sayesinde video çekerken yüzde parlama ve patlamalara neden olmaz. 12 inç boyutundaki ışığın parlaklık seviyesini istediğiniz düzeyde rahatça ayarlayabilirsiniz. 3 farklı renk tonu arasından dilediğinizi seçebilirsiniz. Tripodlu ayakları, ışığın hem sabit durmasını sağlar hem boyunu ayarlamanıza imkan tanır. 360 derece dönebilen tasarımıyla istediğiniz yöne çevirerek başarılı videolara imza atabilirsiniz!

10. İşinizi kolaylaştıran Dalgıç Tasarım Green Box

Geldik listemizde sizin için seçtiğimiz son tavsiyeye. Videolarınıza görsel öğeler ya da farklı videolar yerleştirmek mi istiyorsunuz? Bunun için iyi bir green box perdeye ihtiyacınız olacak. Özellikle sinema sektöründe çokça kullanılan bu teknik, stüdyo ortamında çekilen videoları farklı ortamlarda çekilmiş gibi montajlamak için gerekli arka planı sunar. Dalgıç Tasarım Green Box sayesinde video düzenleme programlarıyla çekilen videolarının üzerine farklı görüntüler ekleyebilirsiniz. Böylece evden çıkmadan dünyayı geziyormuş izlenimi yaratabilirsiniz. Dilerseniz daha önce gittiğiniz yerlerin görüntülerine de videonuza yer verebilirsiniz.