TikTok'ta ortalığı kasıp kavuran verdiğiniz paraya değecek güzellik ürünü önerileri

İhtiyacınız olan bir güzellik ürünü arıyor ya da ihtiyacınız olduğunu henüz bilmediğiniz ürünleri keşfetmek istiyorsanız hemen TikTok'a girmelisiniz. Neden mi? Birbirinden farklı ürünleri deneyen ve bunları yorumlayan binlerce kullanıcının fikirlerini göz ardı etmek istemezsiniz. Bu sıralar TikTok dünyasında hangi ürünlerin alınmaya değer olduğunu merak ediyorsanız bu yazımızı mutlaka incelemelisiniz. Belki de aradığınız ürün bu listededir!

1. Son zamanların gözdesi: Rimmel London The Multi-Tasker Kapatıcı

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Koyu göz altlarının en büyük kurtarıcısı kapatıcılar, makyajın kemik ürünlerinden biri. Her hafta bir başka kapatıcının viral olduğu TikTok dünyasında son zamanların dillerden düşmeyen ürünü ise Rimmel London The Multi-Tasker Kapatıcı. Büyük aplikatörü ile L'Oreal Paris Infaillible More Than Concealer'e oldukça benzeyen ürün, bu sayede göz altındaki kusurları etkili şekilde kapatıyor. Gün boyu kalıcı bitiş sağlayan kapatıcı, göz altlarınızı grileştirmeden aydınlatıyor. Dört farklı renk seçeneğine sahip ürün, açık tenden bronz tene kadar geniş kullanım imkânı sağlıyor.

2. beaulis Finish It Transparan Sabitleyici Pudra ile gün boyu kalıcı makyaj

Makyajınızın gün boyu teninizde kalmasını sağlamasını istiyorsanız TikTok kullanıcılarına güvenmeli ve bu üründen bir tane edinmelisiniz. Özellikle yağlı ciltlerin kullanmadan dışarı adım atamadığı sabitleyici pudralar, beaulis Finish It ile farklılık kazanıyor. Bu pembe pudra, renginden ötürü sizi korkutmasın çünkü cilt tonunuzla müthiş bir uyum yakalıyor. Sivilce veya gözeneklerinizden şikâyetçiyseniz hafif, kapatıcı ve doğal bitişli yapısıyla bu pudrayı çok seversiniz. Hem uygun fiyatlı hem yüksek performanslı bir pudra arıyorsanız bu ürünü listenize eklemelisiniz.

3. Göz altı morluklarına karşı yeni savaşçı: Show By Pastel Show Your Joy Liquid Blush 53

Gelelim TikTok'un meşhur göz altı kapatma hilesi için ihtiyacınız olan ürüne! Eğer makyaj yapmayı seviyor ve farklı teknikleri denemek de hoşunuza gidiyorsa bu yöntemi çoktan duymuş olmasınız. Biz de bu tekniği denemek isteyen makyaj tutkunlarının iyi bir allık arayışında olduğunu duyduk ve Show By Pastel'in oldukça talep gören Show Your Joy Likit Allık önerisiyle geldik. Bunun için öncelikle göz altı kapatma aşamasında likit allığı birkaç nokta halinde sürmeli ve sonrasında kapatıcınızla dağıtmalısınız. Ürünün göz altlarınızın koyuluğuna ve cilt tonunuza uygun olan rengini seçebilirsiniz.

4. Revolution Shimmer Bomb Dolgunlaştırıcı Distortion Lip Gloss ile dolgun ve parlak dudaklar

Daha Kiko 3D Hydra Lip Gloss'ların namı bitmeden Revolution Shimmer Bomb makyaj koleksiyonlarının yeni gözdesi oldu. Ürünün fiyatına göre verdiği etkinin ve parlaklığın kesinlikle görülmeye değer olduğunu belirtmek gerekiyor. Dolgunlaştırıcı lip gloss'ların daha popüler olduğu son zamanlarda "Gerçekten dolgunlaştırma etkisini yerine getiriyor mu?" diye soracak olursanız endişenizi hemen giderelim: Kullanıcılar, parlatıcının dolgunlaştırıcı özelliğinden oldukça memnun gözüküyor. İçeriğindeki E vitamini sayesinde dudakları hem besliyor hem nemlendiriyor. Hayvanlar üzerinde test yapmayan vegan formüllü ürün, onu tercih edeceklerin kalplerini şimdiden fethediyor.

5. Capcanlı renk seçenekleriyle Makeup Time 6'lı Soyulabilen Ruj Seti

TikTok'un bitmek bilmeyen ve her defasında ağızları açık bırakan güzellik ganimetlerine bir yenisi daha eklendi. Makeup Time 6'lı Soyulabilen Ruj Seti; karpuz, şeftali, portakal ve vişne gibi birbirinden farklı aromalı rujlarıyla dikkat çekiyor. Dilediğiniz her rengi içinde bulabileceğiniz ruj seti, gün boyu kalıcılık sağlamakla birlikte dudaklarınızı nemli tutuyor ve aynı zamanda onarıyor. Peki, doğal görünüme sahip olmasıyla her ortam için rahatlıkla tercih edebileceğiniz ürünü nasıl kullanmanız gerekiyor? Ürünü dudağınıza sürüp biraz bekledikten sonra soymalısınız. Ancak bekleme süresinde normal ruj gibi dudaklarınızı birbirine yedirmemeniz gerektiğini de unutmayın.

6. TikTok'ta görüp hayran kalacağınız NYX Professional Makeup Pore Filler Targeted Stick Makyaj Bazı

"TikTok'ta gördüm aldım!" sloganıyla yüzlerce kullanıcıya ulaşan Nyx Pore Filler Targeted Stick, dünyada da büyük ses getiriyor. Sürdüğünüz andan itibaren gözeneklerinizden eser kalmadığını göreceğiniz ürün, stik formuyla kolay bir kullanım sağlıyor. Üstelik kırışıklık ve parlama problemleri için de birebir olan ürün sayesinde pürüzsüz ve doğal bir cilde saniyeler içinde kavuşabilirsiniz. Eğer ten ürünlerinizin cildinizde pütürleşmesinden veya geniş gözeneklerinizin fondöteninizin üzerinden sırıtmasından rahatsız oluyorsanız bu ürün sizin için biçilmiş kaftan. Makyaj öncesinde veya sonrasında kullanabileceğiniz makyaj bazını, vegan formülü sayesinde rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

7. Tikatti 12 Renk Pen Eyeliner Seti ile makyajınıza bambaşka bir boyut kazandırın

Geleneksel makyajların eskide kaldığı, artık renkli ve hareketli makyajların ön planda olduğu bir dönemdeyiz. Siz de bu döneme ayak uydurmak isteyenlerdenseniz TikTok onaylı Tikatti 12 Renk Pen Eyeliner Seti'yle göz kapaklarınızda harikalar yaratabilirsiniz. Hem yaza uygun canlı renkleri hem kışa yakışır soğuk tonlu 12 farklı renge sahip ürün, suya dayanıklı formülüyle gün boyu kalıcılık sağlıyor. Fiyat-performans olarak makyajseverlerden tam not alan renkli eyeliner kalemlerinin yüksek pigmentleriyle sıra dışı makyajlara imza atmaya hazır olun!

8. Farklı topuzlar için birebir: Rodeo Profesyonel Topuz Fırçası

Saçlarınızda yenilik istiyor veya topuz yaparken sağdan soldan çıkan bebek saçlarınıza bir türlü çözüm bulamıyorsanız Rodeo Profesyonel Topuz Fırçası'yla tanışmalısınız. Birbirinden güzel topuz modellerini uygulamanızı sağlayacak fırça, ahşap yapısı ve sivri ucuyla saçlarınızı şekillendirmeye yardımcı oluyor. Ürün, saçlarınızı kıran fırçalara göre esnek ve darbelere karşı dayanıklı yapısıyla bir adım öne çıkıyor. Hem TikTok hem Instagram'da oldukça övülen ısıya karşı koruma özelliğine sahip ürün sayesinde bebek saçlarınızla savaşmak zorunda kalmayacaksınız. Güzelliğinizin son dokunuşunu Rodeo Profesyonel Topuz Fırçası'yla tamamlamak için daha fazla geç kalmayın.

9. La Roche Posay Anthelios Shaka Fluid SPF 50 Renkli Güneş Kremi ile fondötene ihtiyacınız kalmayacak

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

TikTok ve Instagram'ın öve öve bitiremediği ve bu nedenle herkeste merak uyandıran La Roche Posay Anthelios Shaka Fluid Renkli Güneş Kremi, yaz aylarında güneşin zararlı ışınlarından korunmak için sizleri bekliyor. Normal ve karma ciltlerin kullanımına uygun güneş kremi, 50 faktör güneş korumasıyla cildinizde hem güneş ışınlarına hem etkenlere karşı bariyer oluşturuyor. Suya ve tere karşı dayanıklı yapısıyla deniz ve havuz için epey uygun olan ürün, ultra hafif dokusuyla yüzünüzde ağırlık yapmıyor. Cildinizde yağlanma yapmadan ve iz bırakmadan hızlıca emilerek doğal ve sağlıklı bir bitiş sunuyor.

10. Çift aşamalı temizliğin vazgeçilmezi: Cosmed Atopia Cleansing Oil

Cildinden yana şansı bir türlü gülmeyenlerin dilinden düşürmediği Cosmed Atopia Cleansing Oil, kuru ve kurumaya meyilli ciltler için özel olarak geliştirilen formülüyle en çok satılan ürünlerin başında geliyor. Peki, kuru ciltlerin bayılarak kullanacağı bu temizleme yağını yağlı ciltler de kullanamaz mı? Elbette kullanabilir. Çift aşamalı temizliğin birinci adımı için gerekli olan temizleme yağı, ciltteki makyaj ve dış etkenlerin bıraktığı kalıntıları derinlemesine temizliyor. Sabah ve akşam kullanıma uygun ürünü yalnızca yüz için değil, vücut temizliği için de gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.