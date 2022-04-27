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Tilavet secdesi nedir, nasıl yapılır ve nasıl kılınır? Tilavet secdesi duası nedir, okunuşu nasıl?

27.04.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tilavet secdesi, Kadir Gecesi sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İbadetlerini doğru ve eksiz olarak yerine getirmek isteyen birçok kişi internette dua ve dini vecibelere ilişkin sorgulama yapıyor. Peki Tilavet secdesi nedir, nasıl yapılır ve nasıl kılınır? Tilavet secdesi duası nedir, okunuşu nasıl? İşte detaylar...

Tilavet secdesi nedir, nasıl yapılır ve nasıl kılınır? Tilavet secdesi duası nedir, okunuşu nasıl?

Tilavet secdesi, Kadir Gecesi ile beraber günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Müslümanlar için son derece önemli olan Ramazan'ın sonuna günler kala Tilavet secdesi nedir, nasıl yapılır ve nasıl kılınır? Tilavet secdesi duası nedir, okunuşu nasıl? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

TİLAVET SECDESİ NEDİR?

Tilavet secdesi, secde ayetlerinin okunması ya da işitilmesi halinde yapılan secdeye denmektedir. Kur'an'da 14 yerde secde ayeti olması sebebiyle Tilavet secdesi yapılmalıdır. Bunun dışında secde ayetlerini yazan, heceleyen kişilerin secde yapmak durumunda olmadıkları da bilinmelidir.

Hanefîlere göre vacip, Şafiî ve Hanbelîlere göre sünnet-i müekkededir. Bir mecliste, aynı secde ayeti birden fazla okunursa bir secde yapmak yeterlidir. Namaz dışında secde âyetini okuyan veya secde ayetini işiten kişi, tilavet secdesine niyet ederek tekbir alır ve secdeye gider.

TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR?

Namaz dışında secde ayetini okuyan ya da secde ayetini işiten kişi, tilavet secdesine niyet ederek abdestli olarak, kıbleye karşı ayakta durup, elleri kulaklara kaldırmadan "Allahü ekber" diyerek secdeye gider. Üç defa "sübhâne rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra tekbir alarak secdeden kalkar ve "semi'nâ ve ata'nâ gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" der. (Bakara suresi, 286)

Niyet şarttır. Niyetsiz sahih olmaz. Secde âyetini işiten cünüp veya abdestsiz kimse, temizlendikten sonra tilavet secdesi yapar. Bir oturumda, bir secde âyetini birkaç defa okuyan ve işiten, hepsi için bir secde eder. Bir oturumda ne kadar secde âyeti okunmuşsa, o kadar tilavet secdesi gerekir. Mesela üç secde ayeti okunursa, üç secde gerekir.

TİLAVET SECDESİ NASIL KILINIR?

Namaz esnasında okunan secde ayetini namazda olmayan bir kimse işitirse tilavet secdesi yapar. Namazda olan kimse, namaz dışından bir kimsenin okuduğu secde ayetini işitirse, namazını tamamladıktan sonra secde yapar.
Namaz kılan kişi okuyunca, hemen ayrıca rüku veya bir secde yapıp ayağa kalkar. Okumasına devam eder. Secde ayetini okuduktan iki üç ayet sonra namazın rükuuna eğilirse ve tilavet secdesine niyet ederse, namazın rüku veya secdeleri, tilavet secdesi yerine geçer.

TİLAVET SECDESİ DUASI NEDİR?

Kur'ân'da on dört yerde geçen secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye denir. Bu secdenin yapılması vaciptir. Tilavet secdesiyle ilgili olarak Kur'ân-ı kerimde geçen bir ayette şöyle buyrulmaktadır: "Onlara Kur'ân okunduğu zaman secde etmiyorlar!" (İnşikâk 84 / 21)

TİLAVET SECDESİ DUASI NASIL OKUNUR?

Tilavet secdesinin vacip oluşuna delil olarak Abdullah bin Ömer (r.a) şöyle bir rivayette bulunmuştur: "Peygamber (s.a.v) Kur'ân okurken içinde secde ayeti bulunan bir sureye geldiğinde secde ederdi. Biz de kendisiyle birlikte secde ederdik. Öyle ki, bir kısmımız alnını koyacak yer bulamazdı. Resûlüllah (s.a.v) buyurdular ki: "Ademoğlu secde ayetini okuduğunda secde ederse, şeytan ağlayarak oradan uzaklaşır ve şöyle der: Eyvah! Ademoğlu secde etmekle emr olundu, secde etti; ona cennet var. Ben de secde etmekle emr olundum ama isyan ettim; bana da ateş var!" (Müslim, İman,133; İbn Mâce, İkame, 70)

Kur'ân-ı kerimdeki secde ayetlerinden birinin okunması halinde secde etmenin gerekliliği hususunda Müslümanlar görüş birliği etmişlerdir.

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Kadir gecesi Ramazan
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