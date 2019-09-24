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Tilkiler havadan aşılanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 17:23 | Son Güncelleme

Ordu’nun doğal ortamında bulunan tilkiler için havadan uçakla aşı tabletleri atıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla ‘Türkiye’de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini’ isimli yeni bir Avrupa Birliği projesini uygulamaya koydu.

Tilkiler havadan aşılanıyor

Ordu’nun doğal ortamında bulunan tilkiler için havadan uçakla aşı tabletleri atıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla ‘Türkiye’de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini’ isimli yeni bir Avrupa Birliği projesini uygulamaya koydu. Proje kapsamında yaban hayatı kaynaklı Kuduz hastalığının görüldüğü 26 ilde, 225 bin kilometrekare alanda 3 yıl süreyle senede iki defa olmak üzere havadan aşılama çalışması yürütülüyor.
Ordu’nun Aybastı ilçesi doğal ortamına da atılan aşı, kapsülünün içinde alüminyum folyo ile kaplanmış halde yemin ortasında yer alıyor. Yemler kokusu ve lezzeti ile çok uzak mesafelerden bile tilkileri kendine çekecek şekilde hazırlanıyor. Yemlerin dış kısmı köfte şeklinde olurken aşının çevresinde bulunan yem balık, parafin ve yağdan yapılıyor. Bu karışım tilkiler için çok cazip görülüyor. Tilkiler oldukça uzak mesafelerden bile aşılı yemin kokusunu alabiliyorlar. Tilki yemi yerken dişleri ile aşının içinde bulunduğu kapsülü patlatıp aşı ağız boşluğuna yayılıyor. Aşının buradan tüm vücuda yayılması neticesinde hastalığa karşı bağışıklık oluşturuluyor.
Yetkililer, aşı yemi bulunduğunda kesinlikle dokunulmaması, bu yemlerin sadece tilkiler için olduğu, aşı yemlerinin atılmasını takiben bir hafta süresince köpeklerin başıboş bırakılmalarının ve aşılı yemlerin yenmesinin engellenmesi gerektiğini belirttiler. Özellikle çocukların bu aşılı yemlere dokunmamaları, kapsülün içindeki aşının göze veya ciltte açık bir yaraya temas etmesi halinde temas noktalarının su ve sabun ile yıkanması ve derhal bir sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerektiğini belirten yetkililer, ayrıca insanların bu yemleri bahçelerinde bulmaları halinde, yerden direk temastan kaçarak bir eldiven veya plastik bir torba ile almaları ve imha edilmesi için bir veteriner hekime veya sağlık tesisine götürmeleri gerektiği konularında vatandaşların dikkatli davranmaları hususunda uyarılarda bulundular.

Tilkiler havadan aşılanıyor

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