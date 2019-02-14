HABER

TİMAV'dan seçmeli ders çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 13:01 | Son Güncelleme

TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz: - "22 Şubat'a kadar devam edecek olan ders seçimlerinde milletimizi seçmeli din derslerinin seçilmesi hususunda özel bir gayret ve hassasiyete davet ediyorum"

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, seçmeli ders belirleme sürecinde velilere, Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed'in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerini seçmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, 22 Şubat'ta sona erecek seçmeli ders belirleme sürecinde sona doğru gelindiğini anımsattı.

Milli eğitim sistemi içerisinde en çok tartışılan konuların başında din eğitiminin geldiğini vurgulayan Öksüz, bu tartışmaların altında ise bazı kesimlerin dinden uzak bir nesil yetiştirme zihniyetinin yattığını belirtti.

Öksüz, anne babaların evlatları üzerindeki en büyük sorumluluklarından birinin çocuklarının akademik başarılarının yanında dinini de öğrenebildikleri bir eğitim fırsatını sunmak olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"22 Şubat'a kadar devam edecek olan ders seçimlerinde milletimizi, seçmeli din derslerinin seçilmesi hususunda özel bir gayret ve hassasiyete davet ediyorum. Sağlam bir gelecek, güçlü bir nesil, milli bir eğitim, kültür, inanç ve değerlerine bağlı bir gençlik tahayyül ediyorsak bu önemli görevi ifa etmeliyiz. Seçmeli ders müfredatı, milletimizin on yıllardır devam eden yoğun talepleri doğrultusunda oluşturulmuş ve içerik itibariyle vakfımızın da ciddi katkılarının olduğu bir süreçte müfredat ve kaynak çalışmaları titiz bir şekilde yürütülmüştür. Başta velilerimiz, öğrenci ve öğretmenlerimizin; Kur'an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Hazreti Muhammed'in Hayatı ve Arapça derslerini, seçmeli ders olarak tercih etmelerini önemle ve ısrarla tavsiye ediyoruz."

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Kınık ve Bergama'da kar yağışıKınık ve Bergama'da kar yağışı
Biga'da Kocabaş Çayı, yağış nedeniyle taştıBiga'da Kocabaş Çayı, yağış nedeniyle taştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ecevit Öksüz TİMAV

En Çok Okunan Haberler

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Ozan Arif hayatını kaybetti

Ozan Arif hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'yı karıştıran söylenti

Şanlıurfa'yı karıştıran söylenti

Olmaz olsun böyle anne-baba! Engelli öz kızına tecavüz edip, doğan bebekleri öldürdü

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Hurda toplayarak, 5 çocuğuna bakıyor

Hurda toplayarak, 5 çocuğuna bakıyor

Tam 1,5 milyon lira değerinde! Hepsini piyasaya süreceklerdi

Tam 1,5 milyon lira değerinde! Hepsini piyasaya süreceklerdi

AFAD ekipleri o okulda inceleme yaptı

AFAD ekipleri o okulda inceleme yaptı

Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.