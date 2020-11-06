Timur Selçuk: Ünlü piyanist, besteci ve yorumcu 75 yaşında hayatını kaybetti

Ayrılanlar İçin, Sen Nerdesin, İspanyol Meyhanesi, Bugün Yarın Daima gibi unutulmaz şarkılara imza atan piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

2018 yılında 50'inci sanat yılını kutlayan Selçuk, 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştı.

Yedi yaşında ilk konserini verdi

Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk ve tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu olan Timur Selçuk, 2 Temmuz 1945 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Beş yaşında piyano çalmaya başladı, yedi yaşında ilk konserini verdi.

Galatasaray Lisesi mezunu olan Selçuk, aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı piyano bölümünde de eğitimine devam etti.

Paris'teki Ecole Normale de Musique de Paris'de bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 1975'te Türkiye'ye dönen besteci, bu dönemde "Ayrılanlar İçin", "Sen Nerdesin", "Beyaz Güvercin" ya da "İspanyol Meyhanesi" gibi eserleri üretti.

Orhan Veli, Attila İlhan, ve Nazım Hikmet gibi şairleri şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendiren Selçuk, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurdu.