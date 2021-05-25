Tinder koronavirüs mücadelesine destek olacak!

Arkadaş edinme uygulamaları içerisinde yer alan Tinder gibi platformlar bugüne kadar çeşitli amaçlar için kullanıldı. Milyonlarca insanın ölmesine neden olan koronavirüs için bu tür uygulamaların kullanması muhtemelen ilk olacak. Gelen son detaylara göre ABD ve birçok ülke bu tarz uygulamaları virüs ile mücadelede kullanmayı düşünüyor. Peki nasıl?

Öncelikle sistemden bahsedelim. Normal şartlarda Tinder indiren birisi sağa veya sola kaydırarak eşleşme oluşturuyor. Eğer sağa kaydırırsa o profili beğendiği anlamına geliyor. Sola kaydırması halinde beğenmediği anlamı çıkarılabilir.

AŞI OLANA HIZLI EŞLEŞME

Büyük flört uygulamalarından bir tanesi olan Tinder ile ABD hükümeti temasa geçti. Buna göre, aşı olan kişiler daha hızlı bir şekilde eşleşecek. Böylece flört uygulamaları çok daha efektif amaçlar için kullanılacak. Hastane yatışları ve ölümlerin bu yolla azaltılması planlanıyor.

EN AZ YÜZDE 15 DAHA FAZLA

ABD başkanı Joe Biden 4 Temmuz bağımsızlık günü için hedef belirledi. Flört uygulamaları da kullanılarak yüzde 70 oranında aşılama yapılması planlanıyor. Herhangi birisinin aşı olması halinde en az yüzde 15 oranında daha fazla eşleşme bulması için gerekli tüm hazırlıklar tamamlandı.