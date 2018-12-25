Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, "Bu ülkede yaşayan, bu toplumun bir ferdi, bir parçası olan hiç kimsenin yaşama dair söyleyeceklerini belirlemek, kimsenin olmadığı gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın da haddi değildir." dedi.

Mengüllüoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında açılan soruşturmayı eleştirdi.

Gezen ve Akpınar'ın, katıldıkları televizyon programında demokrasiyi tarif etmek için örneklemelerde bulunduklarını ileri süren Mengüllüoğlu, Metin Akpınar'ın konuşmasının, dünya tarihi içerisinde liderler ve uğradıkları akıbetlerini yansıttığını söyledi.

Akpınar'ın konuşmasının altına imzasını attığını dile getiren Mengüllüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Müjdat Gezen'in de 'yurtseverliğimizi değil Recep Tayyip Erdoğan, hiç kimsenin sorgulayamayacağı ve haddini bilmesi gerektiği' sözünün altına ben de imzamı atıyorum. Bu ülkede yaşayan, bu toplumun bir ferdi, bir parçası olan hiç kimsenin bu ülkenin yaşamına dair söyleyeceklerini belirlemek, kimsenin olmadığı gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın da haddi değildir. Her gün diktatör olmadığını söyleyen ve tabanının da diktatör olmadığını ispat için bizimle kavga ettiği bir grubun, diktatör olmamasına rağmen diktatör lafından bu kadar alınmasını komik buluyoruz. Eğer faşist bir rejim icra etmiyorsanız, faşizmle yönetilen ülkelerde neler olabileceğine dair söylenenlerin sizi rahatsız etmemesi gerekiyor. Rahatsız oluyorsanız size diktatör denilmesinde de bir sakınca olduğunu düşünmüyoruz."

