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TİP milletvekili Can Atalay hakkında yeni gelişme! Avukatları itiraz etmişti, karara bağlandı

18.07.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gezi Parkı davasında hükümlü bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekilİ Can Atay'ın dava sürecinde yeni gelişme yaşandı. Avukatları tarafından Can Atalay'ın tahliyesi talep edilmiş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi talebi reddetmişti. Avukatları bu karara da itiraz ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi itirazı karara bağladı.

TİP milletvekili Can Atalay hakkında yeni gelişme! Avukatları itiraz etmişti, karara bağlandı

Gezi Parkı davası sanığı, TİP milletvekili Can Atalay'ın tahliye talebinin reddedilmesi kararına yönelik itiraz reddedildi.

AVUKATLARI İTİRAZ ETMİŞTİ

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen Atalay'ın tutukluluk halinin devamına ilişkin Yargıtay 3. Ceza Dairesince verilen karara yapılan itirazı karara bağladı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin verdiği kararı hukuka uygun bulan Daire, Atalay'ın avukatları tarafından yapılan itirazın reddine hükmetti.

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"YASAMA DOKUNULMAZLIĞINDAN FAYDALANAMAYACAĞI KANAATİNE VARILDI" DENMİŞTİ

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, tahliye isteminin reddine ilişkin 13 Temmuz'da verdiği kararında, şu ifadeler yer almıştı:

"Sanığın üzerine atılı cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme suçunun Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında yer alması ve soruşturmasına seçimden önce başlanmış olması dikkate alındığında, Anayasa'nın 83. maddesinin ikinci fıkrası ikinci cümlesi uyarınca yasama dokunulmazlığından faydalanamayacağı kanaatine varılmakla, yargılamanın genel usul hükümlerine göre devam etmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Can Atalay, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde Gezi eylemlerine ilişkin davada yargılanmış ve Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçuna "yardım eden" sıfatıyla katıldığı gerekçesiyle 18 yıl hapse mahkum edilmişti.

Davanın diğer sanıkları Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet, Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi de Atalay gibi "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin 8 sanık hakkındaki mahkumiyet kararını hukuka uygun bulmuştu.

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(AA)

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