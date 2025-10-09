Tıp tarihinde devrim niteliğinde bir ilk: Hastaya domuz karaciğeri nakledildi! 171 gün yaşadı…

KADIN

Çinli cerrahlar, genetiği değiştirilmiş bir domuz karaciğerini kanser hastası bir insana naklederek tıp tarihinde bir ilke imza attı. 71 yaşındaki hasta, operasyon sonrası 171 gün yaşadı ve bu sürenin 38 günü domuz karaciğeriyle geçti. Ksenotransplantasyon alanında dönüm noktası olarak görülen bu başarı, organ nakli bekleyen hastalar için yeni umutlar doğurdu. Detaylar haberimizde...

Sedef Karatay

Çinli cerrahlar, tıp tarihinde bir ilke imza atarak genetiği değiştirilmiş bir domuz karaciğerini kanser hastası bir insana nakletti. 71 yaşındaki hasta, operasyon sonrası 171 gün hayatta kaldı ve bu sürenin 38 günü domuz karaciğeriyle geçti. Anhui Tıp Üniversitesi Hastanesi’nde Mayıs 2024’te gerçekleştirilen nakil, ksenotransplantasyon (hayvan organı nakli) alanında “en uzun ve başarılı” vakalardan biri olarak Journal of Hepatology’de yayımlandı.

SON ÇARE: DOMUZ KARACİĞERİ

Hastanın karaciğeri, Hepatit B kaynaklı siroz ve kanser nedeniyle işlevini yitirmişti. Ailesinden uygun donör bulunamayınca, doktorlar genetiğiyle oynanmış domuz karaciğerine başvurdu. 11 aylık bir domuzdan alınan karaciğer, 10 genetik değişiklikle reddedilme ve enfeksiyon riskini en aza indirecek şekilde hazırlandı.

HIZLI İYİLEŞME, UMUT VERİCİ SONUÇLAR

Ameliyattan hemen sonra domuz karaciğeri çalışmaya başlayarak safra üretimi yaptı. İlk günlerde karaciğer fonksiyon testleri belirgin iyileşme gösterdi; iltihap ya da reddetme belirtisi gözlenmedi. Hastanın kendi karaciğeri de toparlanma işaretleri verdi.

38’İNCİ GÜNDE KARACİĞER ÇIKARILDI

25’inci günden itibaren hastada kalp sorunları baş gösterdi, 33’üncü günde ise bağışıklık sistemiyle ilgili komplikasyonlar ortaya çıktı. 38’inci günde hastanın kendi karaciğeri yeniden çalışmaya başlayınca domuz karaciğeri çıkarıldı. Hasta, 135’inci güne kadar stabil kaldı ancak mide-bağırsak kanaması nedeniyle 171’inci günde hayatını kaybetti.

'KÖPRÜ TEDAVİ'

Araştırmanın başyazarı Dr. Beicheng Sun, bu deneyin domuz karaciğerinin gelecekte “köprü tedavi” olarak kullanılabileceğini gösterdiğini belirtti. Sun, bazı hastaların kendi karaciğerlerinin toparlanması için birkaç haftaya ihtiyaç duyduğunu ve domuz karaciğerinin bu süreyi kazandırabileceğini vurguladı.

Bu çığır açıcı çalışma, organ nakli bekleyen hastalar için yeni bir umut ışığı olarak değerlendiriliyor.

