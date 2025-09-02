Tıp tarihinde ilk! Akdeniz Üniversitesi Rektörü: "Rahim nakli yapılmasaydı bugün dünyada uygulanamazdı" Sahte diploma açıklaması geldi...

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Organ ve kompozit doku nakillerinde dünya çapında öncü olduklarını belirten Özkan, akciğer nakli ruhsatının alınmasının büyük sevinç oluşturduğunu söyledi. Üniversitenin kol, yüz ve rahim nakli gibi pek çok ilke imza attığını vurgulayan Özkan, en yakın zamanda kalp ve akciğerin birlikte nakledilmesinin planlandığını kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 2011'de dünyada ilk kez yapılan rahim naklinin önemine dikkat çekerek, "Eğer 2011'de Akdeniz Üniversitesi rahim nakli yapmamış olsaydı, bugün dünyada hala yapılamazdı" dedi. Özkan, ayrıca Ekim ayında Dünya Rahim Nakli Kongresi'nin Antalya'da düzenleneceğini duyurdu.

"RAHİM NAKLİ YAPILMASAYDI BUGÜN DÜNYADA UYGULANAMAZDI"

Rektör Özkan, 2011'de gerçekleştirilen ilk rahim naklinin tıp dünyasında bir dönüm noktası olduğunu hatırlatarak, "Eğer 2011'de Akdeniz Üniversitesi rahim nakli yapmamış olsaydı, bugün dünyada hala yapılamazdı. Çünkü hayvan deneyleri halen bitmedi. Bizim insanda bile çok ciddi bir tecrübemiz vardı. İlk nakil çok başarılıydı, hiç rejeksiyon olmadı. Dokuz yıl sonra çocuk doğdu, ikinci nakilde ise çok daha hızlı sonuç alındı" dedi.

DÜNYA RAHİM NAKLİ KONGRESİ ANTALYA'DA YAPILACAK

Rahim nakli alanında elde edilen başarının ardından önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacaklarını açıklayan Özkan, Ekim ayında Antalya'da Dünya Rahim Nakli Kongresi'nin düzenleneceğini dile getirdi. Özkan, "Dünyanın dört bir tarafından rahim nakli yapan ekipler buraya gelecek. Bilgi paylaşımı olacak, çok güzel bir toplantı olacağını umuyorum" diye konuştu.

ENERJİ GİDERLERİNİ AZALTACAK DEV YATIRIM

Rektör Özkan, üniversitenin enerji giderlerini azaltmak amacıyla hayata geçirilen Güneş Enerji Santrali projesine de değindi. Bin 100 dönüm arazide kurulacak 50 megawattlık santralin 2.6 milyar TL'lik yatırımla gerçekleştirileceğini anlatan Özkan, "Sadece hastanenin aylık elektrik gideri 30 milyon TL. Bu yatırım yirmi yıl boyunca çok büyük katkı sağlayacak. Üstelik tarım arazisine zarar vermeden, dağlık alanda kuruluyor" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN MHRS'YE GİRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Nisan ayında hastane binalarından birinin yandığını hatırlatan Özkan, hizmetlerin dar alanda sürdüğünü söyledi. Bu nedenle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) dahil olamayacaklarını ifade eden Özkan, "Bir buçuk yıl içinde 900 yataklı yeni bölümümüz hizmete girerse o zaman MHRS'yi değerlendirebiliriz" dedi.

YAPAY ORGAN VE KANSER AŞISI HEDEFİ

Bilimsel projeler hakkında da bilgi veren Özkan, yapay organ ve kanser aşısı çalışmalarına yoğunlaştıklarını belirtti. Özkan, "Şu an da projeler devam ediyor, somut sonuç aldığımızda açıklayacağız. 2026'da güzel haberlerle karşınıza gelmeyi umuyorum" şeklinde konuştu.

TARIM TEKNOKENTİ İÇİN HAZIRLIK

Aksu'daki bin dönümlük arazide Tarım Teknokenti kurulacağını açıklayan Özkan, bunun Türkiye'de bir ilk olacağını söyledi. Su ve gıda krizinin gelecekte insanlığı bekleyen en önemli sorunlar olduğuna dikkat çeken Özkan, "Susuz, havasız, topraksız tarım için Ar-Ge yapılacak. Dünya çapında projeler ortaya çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"SAHTE DİPLOMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Sahte diploma iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Özkan, geçen yıl e-imzalarının kopyalandığını fark ettiklerini, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını aktardı. Özkan, "Herhangi bir sahte diploma veya evrak söz konusu değil. Dijital güvenlik için ciddi yatırım yapıyoruz. 80 bin kişilik bir üniversitenin verilerini korumak kolay değil" dedi.

Covid-19 sürecinde Akdeniz Üniversitesi hastanesinde tedavi gören ve şu an cezaevinde bulunan Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Özkan, "Antalya Şehir Hastanesi'ne ya da Eğitim Araştırma'ya gittiğini biliyorum. Sonuçta orası da üçüncü basamak hastane. Bize herhangi bir sevk olmadı" ifadelerine yer verdi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır