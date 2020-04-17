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Tıpkı iPhone'lardaki gibi: Apple MacBook'ların pil ömrünü uzatacak! Bakın nasıl

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.04.2020 14:44 | Son Güncelleme

Apple, MacBook Pro ve MacBook Air bilgisayarların pil ömrünü uzatacak yeni aracı MacBook cihazlarının batarya ömrünü uzatmak için geliştirdiği Battery Health Management (Pil Sağlığı Yönetimi) aracını tanıttı. Apple, Battery Health Management sayesinde Thunderbolt 3 destekli MacBook ve MacBook Pro pil süresi konusunda yeni bir döneme kapı açacak.

Tıpkı iPhone'lardaki gibi: Apple MacBook'ların pil ömrünü uzatacak! Bakın nasıl

Bilgisayar kullanıcıları tıpkı telefon kullanıcıları gibi pil ömrünün eskisi gibi olmadığından şikayet ederler. Bu durum, pilinizin ölmeye başlamasından bu da yanlış şarj tekniklerinden kaynaklanır. Bu teknikleri her gün uygulamak da belli bir adapte olma süresi gerektirir. Zira kimse anlık olarak hiçbir şeye adapte olamaz. Apple'ın macOS Catalina yüklü MacBook bilgisayarlarına getirdiği yeni araç, tam da bu noktada devreye giriyor.

APPLE YENİ ARACIYLA MACBOOK'LARIN PİL ÖMRÜNÜ UZATACAK

Apple Thunderbolt 3 destekli macOS Catalina yüklü tüm MacBook Pro ve MacBook Air modelleri için yeni bir aracın tanıtımını yaptı. Battery Health Management adı verilen bu araç, MacBook'ların batarya ömrünü uzatmayı amaçlıyor. Araç, iPhone'lardaki pil sağlığı yönetimi ve Android mağazası Google Play Store'da yer alan batarya sağlığı uygulamaları gibi cihazların bazı durumlarda %100 seviyesinde şarj olmasını engelleyecek. Araç, bataryaları sürekli kontrol ederek ne kadar ısındıklarını ve kullanıcıların şarj döngüsünü öğrenecek. Bu bilgiler ışığında MacBook cihazların bir gün ansızın kapanma ihtimalini ortadan kaldırmak için gereken sağlıklı şarj seviyesini hesaplayacak.

MacBook pil ömrü

İSTER KAPATIN İSTER AÇIN

Battery Health Management Apple'dan yapılan açıklamaya göre cihazlar üzerinde herhangi bir ekstra yük oluşturmayacak. Bu yüzden araç, varsayılan olarak açık kalacak. Yani, siz MacBook üzerinden Cennet Mahallesi 73. bölümü izlerken bile o işini yapmaya devam edecek. Tabi araç istenildiği zaman 'Enerji Tasarrufu' ayarları üzerinden kapatılabilecek.

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