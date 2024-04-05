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  4. TIR alevler içinde kilometrelerce ilerledi! Kuzey Marmara Otoyolu korku dolu anlar

TIR alevler içinde kilometrelerce ilerledi! Kuzey Marmara Otoyolu korku dolu anlar

05.04.2024 16:49
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'ın dorsesi alev aldı. Sürücü, yangının başka araçlara sıçramaması için güvenli alan bulma çabası sebebiyle yaklaşık 3 kilometre alevler içinde ilerledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

TIR alevler içinde kilometrelerce ilerledi! Kuzey Marmara Otoyolu korku dolu anlar

Olay saat 14.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kilyos mevki Ankara İstikametinde meydana geldi. Fatih Güngör'ün kullandığı bijuteri malzemesi yüklü TIR, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Dorseden dumanların yükseldiğini fark eden şoför Fatih Güngör, aracı bir müddet daha sürerek emniyet şeridine çekti. TIR'ın çekicisini dorseden ayıran Güngör, çekiciyi yanmaktan kurtardı. TIR'dan yükselen alevler yol kenarındaki otları da tutuşturdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan TIR'ı ve yol kenarındaki otları söndürdü. İçerisindeki malzemelerle birlikte yanarak küle dönen TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

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UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Yangın nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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"ORADA KİMYASAL MADDELER VAR"

TIR'ın şoförü Fatih Güngör, “Sadece duman çıktığını gördüm, orada kimyasal maddeler var, milletin can güvenliğini riske atmamak için mecbur emniyetli burayı gördüm, burada durmak zorunda kaldım. Araçta koli malzeme var, parfümeri, bijuteri hepsi varmış. Ne olduğunu bilmiyoruz, kapalı kutu. Yükleme yerlerinde şoförlere ne yüklediklerini söylemezler. Yanmaya başladığını fark edince, milli servet deyip dorseyi bırakıp çekiciyi kurtarmak zorunda kaldım" şeklinde anlattı.

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Kaynak: DHA-AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tır Kuzey Marmara Otoyolu
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