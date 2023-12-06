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Tır aydınlatma direğine çarptı: Baba ve oğlu yaralandı

06.12.2023 23:22 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de kontrolden çıkan trafo yüklü tırın aydınlatma direğine çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, hurdaya dönen tırdaki baba ve oğul yaralandı.

Tır aydınlatma direğine çarptı: Baba ve oğlu yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 kara yolu üzerindeki Yahşihan ilçesi Yeni Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki tır, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Römorkunda trafo yüklü tırın hurdaya döndüğü kazada, sürücü M.A. ile yanında bulunan oğlu E.A. yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, aydınlatma direğinin kaza anında tırın karşı yöne geçmesini engellediği ve muhtemel facianın önüne geçtiği görüldü.

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HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan baba ve oğul, Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan baba ve oğulun hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Kaza alnında ise elektronik denetleme sistemi (EDS), trafik levhaları, elektrik panosu, trafik ışıkları ve aydınlatma direği zarar gördü.

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Polis ekipleri, trafik akışının en yoğun olduğu kara yolunda güvenlik tedbiri aldı. Kırıkkale-Ankara istikametine kapatılan araç trafiğinin akışı yapılan çalışmanın ardından yeniden ulaşıma sağlandı. Kırıkkale-Çorum istikametinde tek şerit üzerinden araçların geçişi kontrollü olarak sağlandı. Bölgeye gelen Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ise ilgili görevlilerden kaza hakkında bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırıkkale
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