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Tır’dan düşen trafo karayolunu savaş alanına çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 14:59 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, seyir halindeki tırın dorsesinden yola fırlayan elektrik trafosundan sızan yağdan dolayı kayganlaşan yolda hem otomobiller çarpıştı hem de bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Tır’dan düşen trafo karayolunu savaş alanına çevirdi

Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsü tespit edilemeyen seyir halindeki tırın dorsesinde bulunan elektrik trafosu, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Börgenek Köyü yakınlarında yola düştü. Karayoluna düşen trafoda kırıklar meydana gelince trafo içerisinde bulunan yağlar yola yayıldı. Yağlanma nedeniyle kayganlaşan yolda Osman Çoban idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Otomobilde yolcu olarak bulunan İlhan Çoban ile Mustafa Dolaş yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından il merkezinde bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

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Kayganlaşan yolda İsmet Kaya idaresindeki otomobil ise sürücüsü öğrenilemeyen bir başka otomobille çarpıştı. Kaya’nın otomobilinde maddi hasar meydana geldi. Meydana gelen olay sonrasında trafik polis ekipleri ile jandarma ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri alırken karayollarına bağlı ekipler ise yola kum serperek kayganlaşmayı önledi. Polis ve jandarma ekipleri meydana gelen olay sonrasında tırı bırakarak olay yerinden kaçan tır sürücüsün yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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İHA

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