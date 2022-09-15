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  4. Tır ile otomobil çarpıştı, yol trafiğe kapandı! Ölümden döndüler...

Tır ile otomobil çarpıştı, yol trafiğe kapandı! Ölümden döndüler...

15.09.2022 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza, Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana geldi. Benzinlikten çıkış yapan tıra otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan biri çocuk altı kişi yaralandı. Kaza sonrası E96 kara yolunda İzmir yönüne yol trafiğe kapatıldı.

Tır ile otomobil çarpıştı, yol trafiğe kapandı! Ölümden döndüler...

Kaza, Ankara-İzmir E96 Karayolu Demirci kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan C.Ö. (55) sevk ve idaresindeki otomobil, yol kenarındaki benzinlikten çıkış yapan Y.Y. (59) yönetimindeki tıra çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kazada otomobil sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan D.U. (34), H.Y. (54), F.N.U. (12), R.Ö. (23), M.Ö. (56) yaralandı. Yaralılar ilk tedavisinin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası E96 karayolunda İzmir yönüne yol trafiğe kapanırken, ulaşım bir süre Gölmarmara yolundan sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tır
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