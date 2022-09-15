Tır ile otomobil çarpıştı, yol trafiğe kapandı! Ölümden döndüler...

Kaza, Ankara-İzmir E96 Karayolu Demirci kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan C.Ö. (55) sevk ve idaresindeki otomobil, yol kenarındaki benzinlikten çıkış yapan Y.Y. (59) yönetimindeki tıra çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kazada otomobil sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan D.U. (34), H.Y. (54), F.N.U. (12), R.Ö. (23), M.Ö. (56) yaralandı. Yaralılar ilk tedavisinin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası E96 karayolunda İzmir yönüne yol trafiğe kapanırken, ulaşım bir süre Gölmarmara yolundan sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (İHA)

