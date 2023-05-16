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  4. Tıra ok gibi saplandı! Feci kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Tıra ok gibi saplandı! Feci kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

16.05.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesi çevre yolunda bir otomobil, iddiaya göre, arıza yaparak yol ortasında duran demir yüklü tıra arkadan çarparak ok gibi saplandı. Otomobilin sürüsü 29 yaşındaki genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı. Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Tıra ok gibi saplandı! Feci kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 01.30 sıralarında Buca ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bornova yönünden Buca istikametine seyir halinde olan K.Ç. idaresindeki demir yüklü tır, Buca yol ayrımına yakın bir noktada arızalanarak orta şeritte durdu. Aynı istikamete gitmekte olan Mustafa Bolat (29) yönetimindeki otomobil, tıra çarparak ok gibi saplandı.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma, otoyol trafik polisleri, 110 AKS ve ambulans sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Bolat’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

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TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, savcının incelemesinin ardından Bolat’ın cansız bedeni itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak cenaze aracına teslim edildi. Cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, tır sürücüsü K.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. (İHA)

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