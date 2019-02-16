Tiran'da hükümet karşıtı protestoda olaylar

Protestoyu vatandaşların ekonomik şartlarının iyileştirilmesi ve haklarına saygı duyulması, özgür seçim sürecinin sağlanması gibi taleplerle düzenlediklerini ifade eden muhalefet, erken seçim düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Arnavutluk Demokratik Partisi'nden alınan resmi bilgilere göre, bazı göstericiler emniyet güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, protesto sırasında yaralanan 2 polis ve 4 göstericinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Göstericilerin başbakanlık binasına taş ve sis bombası atması, bina önünde küçük çaplı yangına neden oldu.

Ülkedeki muhalefet partileri Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSİ) tarafından Tiran'daki başbakanlık binası önünde düzenlenen protestoda, göstericilerin polis kordonunu delmeye çalışması üzerine arbede yaşandı.

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da muhalefet tarafından düzenlenen hükümet karşıtı protestoda meydana gelen olaylarda 4 gösterici ve 2 polis yaralandı.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü ise protesto sırasında güvenliğin sağlanması ve olayların engellenmesi yönünde yüzlerce polisin seferber edildiğini açıkladı.

- Üst düzey yetkililerden tepkiler

Olaylara sosyal medya üzerinden tepki gösteren Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, şiddetten kaçınılması çağrısında bulundu. Meta, paylaşımında, "Vatandaşlar özgür bir şekilde protesto etmeli ve kurumlara saygı gösterilmelidir." ifadelerine yer verdi.

Başbakan Edi Rama ise sosyal medyada, "Bu Arnavutluk değil, bunlar Arnavut değil" yönünde paylaşımda bulundu.

Öte yandan, Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lleshaj, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, siyasi partilere 'Arnavutluk kurumlarına uygulanan şiddetten kaçınmaları' çağrısında bulundu.

Muhalefet lideri ve Arnavutluk Demokratik Partisi Genel Başkanı Lulzim Basha ise protesto sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vatandaşlar muhalefet tarafından açık bir siyasi amaçla çağrıldı, 'Geçici hükümet, erken seçimler'." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Tiran Heyeti ve AB'ye üye ülkelerin Tiran büyükelçilikleri de taraflara şiddetten kaçınmaları çağrısında bulundu.

