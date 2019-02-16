HABER

Tiran'da hükümet karşıtı protestoda olaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 17:21 | Son Güncelleme

Tiran'da hükümet karşıtı protestoda olaylar

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da muhalefet tarafından düzenlenen hükümet karşıtı protestoda meydana gelen olaylarda 4 gösterici ve 2 polis yaralandı.

Ülkedeki muhalefet partileri Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSİ) tarafından Tiran'daki başbakanlık binası önünde düzenlenen protestoda, göstericilerin polis kordonunu delmeye çalışması üzerine arbede yaşandı.

Göstericilerin başbakanlık binasına taş ve sis bombası atması, bina önünde küçük çaplı yangına neden oldu.

Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, protesto sırasında yaralanan 2 polis ve 4 göstericinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Arnavutluk Demokratik Partisi'nden alınan resmi bilgilere göre, bazı göstericiler emniyet güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Protestoyu vatandaşların ekonomik şartlarının iyileştirilmesi ve haklarına saygı duyulması, özgür seçim sürecinin sağlanması gibi taleplerle düzenlediklerini ifade eden muhalefet, erken seçim düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü ise protesto sırasında güvenliğin sağlanması ve olayların engellenmesi yönünde yüzlerce polisin seferber edildiğini açıkladı.

- Üst düzey yetkililerden tepkiler

Olaylara sosyal medya üzerinden tepki gösteren Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, şiddetten kaçınılması çağrısında bulundu. Meta, paylaşımında, "Vatandaşlar özgür bir şekilde protesto etmeli ve kurumlara saygı gösterilmelidir." ifadelerine yer verdi.

Başbakan Edi Rama ise sosyal medyada, "Bu Arnavutluk değil, bunlar Arnavut değil" yönünde paylaşımda bulundu.

Öte yandan, Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lleshaj, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, siyasi partilere 'Arnavutluk kurumlarına uygulanan şiddetten kaçınmaları' çağrısında bulundu.

Muhalefet lideri ve Arnavutluk Demokratik Partisi Genel Başkanı Lulzim Basha ise protesto sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vatandaşlar muhalefet tarafından açık bir siyasi amaçla çağrıldı, 'Geçici hükümet, erken seçimler'." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Tiran Heyeti ve AB'ye üye ülkelerin Tiran büyükelçilikleri de taraflara şiddetten kaçınmaları çağrısında bulundu.

Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?
Bakan Selçuk, Manisa’da incelemelerde bulunduBakan Selçuk, Manisa’da incelemelerde bulundu
Antalya'ya 3'üncü havalimanı 2021'de (3)Antalya'ya 3'üncü havalimanı 2021'de (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk protesto Tiran

En Çok Okunan Haberler

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Aykut Kocaman tweeti ortalığı karıştırdı

Aykut Kocaman tweeti ortalığı karıştırdı

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Sinirlendi! 'Ona yaranmak için yapıyorum'

Sinirlendi! 'Ona yaranmak için yapıyorum'

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da bir kişi, TIR'dan yuvarlanan tomruğun altında kalarak öldü

Ekmek parası peşinde korkunç ölüm!

Ünlü sanatçı Ozan Arif Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü sanatçı Ozan Arif son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü tatil merkezinde korku dolu anlar! Havada mahsur kaldılar

Ünlü tatil merkezinde korku dolu anlar! Havada mahsur kaldılar

MHP 20 belediye başkan adayını daha açıkladı

20 belediye başkan adayı daha açıklandı!

Sığınma evine yerleşen eşini eşya almaya gelince öldürüp, intihar etti

Koca dehşeti! Hem de çocuğunun gözü önünde!

Balat'taki 4 katlı binanın çökme anı kamerada

Balat'taki binanın çökme anı kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.