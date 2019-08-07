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TIR'da yüklü 8 makara bakır teli satan şoför tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 10:20 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de şoför olarak çalıştığı nakliye firmasına ait TIR'da yüklü olan bakır telin bir kısmını satan TIR sürücüsü Musa Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TIR'da yüklü 8 makara bakır teli satan şoför tutuklandı

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de şoför olarak çalıştığı nakliye firmasına ait TIR'da yüklü olan bakır telin bir kısmını satan TIR sürücüsü Musa Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri'de 2 ay önce nakliye firmasında şoför olarak çalışmaya başlayan Musa Sarı, İstanbul'dan TIR'a yüklediği piyasa değeri 900 bin lira olan 13 makaraya sarılı bakır tel ile yola çıktı. Sarı, yolda başka bir TIR şoförüne 8 makara teli 110 bin liraya sattı.
Kayseri'ye gelen sürücü Musa Sarı, nakliye firması sahibine dolandırıldığını söyledi. Firma sahibinin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Çelişkili ifadeler veren TIR sürücüsü Musa Sarı, dün gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Musa S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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