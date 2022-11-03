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Tire’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

03.11.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Tire ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Tire’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, 2 Kasım günü Bayındır karayolu Fatih Sultan Mehmet bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Hüseyin Balaban (19) idaresindeki 35 BDP 873 plakalı motosiklet seyir halindeyken M.G., idaresindeki 35 YDD 44 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosikletin üzerinden yola savrulan 19 yaşındaki Balaban’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Balaban’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, otomobil sürücüsü M.G., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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İzmir kaza

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