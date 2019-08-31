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TIR'ın çarptığı ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 11:47 | Son Güncelleme

KONYA'da bir TIR'ın çarptığı öne sürülen ağaç, park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi.  Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Hulusi Baybal Caddesi üzerinde meydana geldi.

TIR'ın çarptığı ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir TIR'ın çarptığı öne sürülen ağaç, park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi.
Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Hulusi Baybal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir nakliyat firmasına ait TIR'ın çarptığı ağaç, park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. Otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı. Olay yerine gelen araç sahipleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Araçların üzerindeki ağaç, belediye ekiplerince kesilerek kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

TIR'ın çarptığı ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildiTIR'ın çarptığı ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildiTIR'ın çarptığı ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildiTIR'ın çarptığı ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi

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