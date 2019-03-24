HABER

TIR'la kamyon çarpıştı, soğan çuvalları yola saçıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 23:59 | Son Güncelleme

 AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde TIR’la çarpışan kamyon devrilirken, kasasındaki soğan çuvalları yola saçıldı.

TIR'la kamyon çarpıştı, soğan çuvalları yola saçıldı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde TIR’la çarpışan kamyon devrilirken, kasasındaki soğan çuvalları yola saçıldı. Kazada 1'i Makedon 2 şoför yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sularında Afyonkarahisar- Antalya yolunun 55’inci kilometresindeki Sandıklı yakınlarında meydana geldi. Rampa çıkan Fahri Özgür yönetimindeki 06 PJN 11 plakalı soğan yüklü kamyonla, Makedonya uyruklu Gligor Fılov yönetimindeki GE 4221 AB plakalı boş TIR çarpıştı. Kaza sonrası devrilen kamyonun kasasındaki soğan çuvalları yola savrulurken, TIR’ın ön kısmında büyük zarar meydana geldi. Kazada yaralanan iki şoför olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kaza sonrası yol bir süre çift yönlü olarak ulaşıma kapanırken, temizlik işçileri ve itfaiyenin çalışması, kazaya karışan araçlar ve yola dökülen soğan çuvallarının kaldırılmasının ardından yol yeniden açıldı.

FOTOĞRAFLI

TIR'la kamyon çarpıştı, soğan çuvalları yola saçıldıTIR'la kamyon çarpıştı, soğan çuvalları yola saçıldıTIR'la kamyon çarpıştı, soğan çuvalları yola saçıldı

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Malatya’da alacak verecek kavgası: 1 yaralıMalatya’da alacak verecek kavgası: 1 yaralı
5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

3 yıldız için tam 290 milyon Euro

3 yıldız için tam 290 milyon Euro

Seçime 1 hafta kala 'laf aramızda kalsın' dedi ve sonucu açıkladı

Seçime 1 hafta kala 'laf aramızda kalsın' dedi ve sonucu açıkladı

Erdoğan'dan canlı yayında Ayasofya açıklaması

Erdoğan'dan canlı yayında Ayasofya açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.