KADIN

Tırnak batmasını önlemek için 7 altın kural

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
SAĞLIK HABERLERİ  | 26.09.2018 10:02 | Son Güncelleme

Dermatoloji Bölümü’nden Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, tırnak batması ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Tırnak batmasını önlemek için 7 altın kural

En sık rastlanan ayak sorunlarından biri olan tırnak batması; parmakta kızarıklık, şişlik ve ağrı şikayetlerine sebep olabiliyor. Tırnak batması ileri derecede olan hastalarda ise ayakkabı giymekte zorlanma, çorapların sık sık kirlenmesi, iltihap ve apse gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Sıcak havalarda genellikle burnu açık, sandalet ve terlik gibi rahat ayakkabıların giyilmesi tırnak batması olan kişileri rahatlatıyor ve tedaviye yardımcı oluyor.

TIRNAKLARINIZI KESERKEN ÖZENLİ OLUN

Tırnak batması cildin yana ya da içeri doğru uzamasıdır. Genelde ayak başparmağında görülür, nadir de olsa el tırnaklarında ortaya çıkabilir. Yumuşak dokuyu tahrişine bağlı iltihaplı ya da iltihapsız olabilir. Tırnak yatağı ile tırnak arasında doğuştan uyumsuzluk olan kişilerde, uygunsuz ayakkabı seçimi ve yanlış tırnak kesimleri bu problemi daha da belirgin hale getirebilmektedir. Batık aynı tırnakta bazen tek bazen de çift taraflı olabilir.

PAMUK YERLEŞTİRMEK İŞE YARAYABİLİR

Tırnak batması genelde evde tedavi edilebilir, ancak ağrı şiddetliyse veya yayılırsa bir uzmana başvurulmalıdır. Evde, batık olan tırnağa sıcak su banyosunu uyguladıktan sonra, cımbız yardımı ile hafifçe batık tırnak kaldırılır ve tırnak ile etin arasına pamuk yerleştirilir. Bu yöntem ile tırnağın etin içerisine doğru değil dışa doğru uzaması sağlanır ve tırnak batması sorunu ortadan kalkar.

TIRNAK BATMASINI ÖNLEMEK İÇİN 7 ALTIN KURAL;

  • Tırnaklarınızı çok kısa kesmeyin. Tırnaklarınız köşelerini dik köşeler şeklinde bırakmamaya özen gösterin. Yarım ay şeklinde kesin.

  • Dar ve sivri burun ve topuklu ayakkabılardan uzak durun. Evde yalın ayak gezin.

  • Bir süre terlik, sandalet türü parmağınızı açıkta bırakan ayakkabılar kullanın.

  • Ayaklarınızı kuru tutmaya özen gösterin.

  • Yalnızca pamuklu çorap kullanın ve günlük değiştirin.

  • Ayağınızda dolaşım sorunu varsa veya kendi tırnaklarınızı kesemiyorsanız, güvenilir bir yerde pedikür yaptırmayı tercih edin.

  • İçe doğru büyüyen, birkaç hafta süren, iltihaplı tırnak batmanız varsa mutlaka bir uzmana görünün.

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