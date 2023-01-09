Tırnak çizgisinin havalı olduğunu düşündü! Gerçekleri öğrenince hayatının şokunu yaşadı: Ölümcül hastalığın belirtisi

Amerika'da yaşayan Maria Sylvia, 2012 yılında tırnağında solgun ve kenarları yumuşak görünen bir çizgi fark etti. Bu işaret yaklaşık bir yıl içinde güçlü, kahverengi bir çizgiye dönüştü. Ancak tırnağında herhangi bir ağrı yaşamayan Maria bu çizgiyi önemsiz sandı. Maria, “Sürekli doktorlara girip çıkıyordum. Ben bir atlettim, bu yüzden her yıl fiziksel muayeneye gidiyordum. Bir doktor fark edene kadar tırnağımdaki çizgiyi kimse fark etmemişti. Bu muhtemelen 2014 dolaylarındaydı ve 'ah, bu tuhaf' gibiydi. Çizgi daha da büyürse gidip doktora görünmemi söylediler."

ARKADAŞI BİYOPSİ YAPTIRMASI İÇİN ZORLADI

Maria, tırnağında herhangi bir ağrı olmadığını söyledi ve " bana öyle söyledikleri için bunun bir ben olduğunu düşündüm. Arkadaşım beni [biyopsi yaptırmak] için gerçekten zorladı. Ben de yaptım. Ocak ayının sonlarıydı bunun bir subungual melanom vakası olduğunu öğrendim. Yani bu tırnak altı kanseri anlamına geliyor."

Tırnak altı kanseri, hem ayak parmakları hem de parmaklar olmak üzere tırnakların altındaki cilt kanseridir. Erken teşhisi ve tedavisi zordur. Hastalar yanlış bir şekilde sadece tırnaklarında morarma olduğuna inanabilir veya hatta bir değişiklik fark etmeyebilirler. Maria'nın kanseri , 2014'ten beri "tüm varlığıyla" tırnağının üzerindeydi.

TIRNAĞINI VE KEMİĞİN BİR KISMINI KESECEKLERİNİ SÖYLEDİLER

Ancak şunları söyledi: "Melanom, 13 yıla kadar bir tür sıfır aşaması gibi olan bir aşamada görülebilir. Yani bunun 10 yıldır oturması ve son üç yıldır kanserli olması çok muhtemel, bunu söylemek biraz zor." Maria'ya, doktorların tırnağını ve kemiğin bir kısmını "kepçeyle çıkardıkları" bir ameliyat teklif edildi. İyileşirken başparmağının hareket etmesini engelleyen tüm elini ve bileğini kaplayan bir alçıyla uyandı.

Neyse ki, bir güncellemede Maria, yeni test sonuçlarının tırnağında artık kanserli hücre olmadığını ortaya koyduğunu söyledi. Maria, tırnaktaki çizginin kanser olabileceğinden korkan herkese güvence verdi , ancak yine de insanları doktorlarını görmeye çağırdı. Maria, “Buna sahip olduğunuzu söyleyen çoğunuzun, bunun muhtemelen sadece bir ben olduğunu ve muhtemelen tırnağınızda sadece bir melanin birikintisi olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyorum.

NADİR RASTLANAN BİR KANSER

"Doktorunuza gitmenizi tavsiye ederim, ama muhtemelen iyisinizdir. Bu çok nadir rastlanan bir kanser.” TikTok fenomeni haline gelen Dr. Raj Karan , "Aslında daha koyu tenli insanlarda oldukça yaygın." dedi. Dr. Karan , cildinizde olduğu gibi , tırnakların boyutunda, renginde veya şeklinde bir değişiklik görürseniz doktora gitmeniz gerektiği konusunda uyardı.

TIRNAK DEĞİŞİMLERİNE DİKKAT

Tırnağın altında bulunan diğer kanser belirtileri arasında tırnak yatağından ayrılması, kanaması, incelmesi veya çatlaması veya geçmeyen bir morluk sayılabilir. Tırnak çevresindeki cilt de koyulaşabilir. Melanom cilt kanserinin en tehlikeli şeklidir ve genellikle UV ışınlarına (güneş ışığı veya bronzlaşma yatakları) maruz kalmanın bir sonucudur.

