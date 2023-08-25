Tırnak kırılması sorununa en etkili çözümler! Tırnaklarınız eskisinden daha güçlü olacak

Tırnak kırılmaları hem vitamin eksikliği hem de dış faktörler sonucu ortaya çıkabiliyor. Özellikle ellerin sık kullandığı ve tırnakların zarar görebileceği işlerde çalışanlar tırnak kırılmalarıyla karşılaşabiliyor. Eskisinden daha güçlü tırnaklara sahip olmak isteyenlere evde en etkili tırnak bakım yolları haberimizde.
Tırnak kırılmasından korunmak için özellikle temizlik malzemelerini kullanırken mutlaka eldiven kullanılmalıdır. Ayrıca bir şeyleri tırnakla açmaya çalışmak ya da kazımak da tırnaklara zarar verebilir.
Malzemeler:
Hazırlanışı:
Ilık suyun içerisine karbonatı ekleyin ve karıştırın, ellerinizi 10 dakika bu suyun içerisinde bekletin. Her gün bu kürü ellerinize uygulayın.
Malzemeler:
Hindistan cevizi yağı (1 yemek kaşığı)
Badem yağı (1 yemek kaşığı)
Hazırlanışı:
Yağları cam bir kaseye katıp benmari usulü ocakta ılıtın. Ellerinizi yakmayacak kıvamda ise içine sokun ve 10 dakika kadar yağ karışımında bekletin. Haftada 3 kere yapmanız yeterlidir.
Sağlıklı tırnaklara sahip olmak için uygulayabileceğiniz bakım tüyoları şu şekilde:
Bu alışkanlıkları edinmenize rağmen halen tırnak kırılması problemi ile karşılaşıyorsanız problem, vücuttaki bazı eksiklikler olabilir. Bu durumda tırnak kırılmasının vitamin ve mineral eksikliklerinden dolayı meydana gelmesi olasıdır.