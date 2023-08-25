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    4. Tırnak kırılması sorununa en etkili çözümler! Tırnaklarınız eskisinden daha güçlü olacak

    Tırnak kırılması sorununa en etkili çözümler! Tırnaklarınız eskisinden daha güçlü olacak

    25.08.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bakımlı tırnaklar her zaman daha temiz ve göze hitap eden bir görüntü ortaya çıkarıyor. Özellikle kadınların görünüşüne önem verdiği tırnaklar bazen ne kadar bakım yapılsa da kırılma ve soyulma gibi problemler ortaya çıkarabiliyor. Eğer tırnaklarınız ince yapıda ve tırnak kırılması şikayetleriniz varsa evde deneyebileceğiniz en etkili çözüm yollarını sizler için derledik.

    Tırnak kırılmaları hem vitamin eksikliği hem de dış faktörler sonucu ortaya çıkabiliyor. Özellikle ellerin sık kullandığı ve tırnakların zarar görebileceği işlerde çalışanlar tırnak kırılmalarıyla karşılaşabiliyor. Eskisinden daha güçlü tırnaklara sahip olmak isteyenlere evde en etkili tırnak bakım yolları haberimizde.

    Tırnak kırılmasından korunmak için özellikle temizlik malzemelerini kullanırken mutlaka eldiven kullanılmalıdır. Ayrıca bir şeyleri tırnakla açmaya çalışmak ya da kazımak da tırnaklara zarar verebilir.

    KARBONATLI ILIK SU

    Malzemeler:

    • Karbonat ( 1 çay kaşığı )
    • Ilık su ( 1 bardak )

    Hazırlanışı:
    Ilık suyun içerisine karbonatı ekleyin ve karıştırın, ellerinizi 10 dakika bu suyun içerisinde bekletin. Her gün bu kürü ellerinize uygulayın.

    karbonat su

    YAĞ KARIŞIMI

    Malzemeler:

    Hazırlanışı:
    Yağları cam bir kaseye katıp benmari usulü ocakta ılıtın. Ellerinizi yakmayacak kıvamda ise içine sokun ve 10 dakika kadar yağ karışımında bekletin. Haftada 3 kere yapmanız yeterlidir.

    tırnak bakım

    TIRNAK GÜÇLENDİRMEK İÇİN DİKKAT EDİLECEKLER

    Sağlıklı tırnaklara sahip olmak için uygulayabileceğiniz bakım tüyoları şu şekilde:

    • Tırnaklarınızın suya maruziyetini en aza indirin.
    • Yeterli su tüketin.
    • Diyetinize dikkat edin.
    • Takma, jel veya akrilik tırnaklardan kaçının.
    • Oje sürmeyin
    • Tırnaklarınızı daha kısa kullanın.
      -T ırnaklarınızı kullandığınız eylemlerin sayısını azaltın.
    • Tırnak losyonu kullanın.
    • Tırnaklarınızı el dezenfektanına fazla maruz bırakmayın.
    • Törpüleme şeklinizi değiştirin.
    • Temizlik ürünlerini eldivenle kullanın.
    • Şampuan ve duş jelinizi seçerken özen gösterin.

    tırnak bakımı

    Bu alışkanlıkları edinmenize rağmen halen tırnak kırılması problemi ile karşılaşıyorsanız problem, vücuttaki bazı eksiklikler olabilir. Bu durumda tırnak kırılmasının vitamin ve mineral eksikliklerinden dolayı meydana gelmesi olasıdır.

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