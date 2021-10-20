Tırnaklarınıza zarar vermeden temizleyebileceğiniz en iyi aseton çeşitleri

"Aseton nedir?" sorusundan başlayarak konuyu derinden ele alalım. Aseton içeriğinde propanon ya da dimetil keton bulunduran çözücü özelliğe sahip bir sıvı. Sadece oje çıkarmak için değil, ele bulaşan çeşitli yapıştırıcıları çıkarmak için de kullanılıyor. Bu noktada aseton uçuğa iyi gelir mi, diye soranlar var ancak bu durum bilimsel olarak kanıtlanmış değil! Aseton nasıl kullanılır, diyecek olursanız bir pamuğun üzerine dökerek uygulayacağınız bölgenin üzerine sürebilirsiniz. Asetonlar çözücü özellikte oldukları için tırnaklarda bazı aşınmalara neden olabiliyor ama bu kullandığınız markaya ve onun içeriğine bağlı! Hemen paniğe kapılmayın! Sizin için en iyi aseton markalarını araştırdık ve tırnaklarınıza zarar vermeden ojelerinizi temizleyebileceğiniz aseton özelliklerini sunduk. Buyurun!

Parmex'le Parmaklara Huzur!

Koyu renk, açık renk, simli ya da zor çıkan oje fark etmeksizin her birinin hakkından gelen, en iyi çıkaran aseton olarak bilinen Parmex'le karşınızdayız. Hoş kokusu ile burnunuzu, genzinizi yakmadan ve kalıntı bırakmadan nazikçe ojelerinizi temizler. Nemlendirici içeriği sayesinde temas eden cilt yüzeyini kurutmaz, tırnaklarınızı fazla sertleştirmez ve çizilmesine neden olmaz. Pamuğa dökeceğiniz çok az bir miktar asetonla bir elinizdeki tüm tırnaklarınızı temizleyebilirsiniz. Bu özelliği sayesinde uzunca bir süre kullanarak ekonominize fayda sağlayabilirsiniz.

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Asetonsuz Aseton Olur mu?

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Olur efendim olur, hem de misler gibi olur! Fresh'n Soft markasının asetonsuz oje çıkarıcısı ile kendinizi daha çok güvende hissederek ojelerinizi çıkarabilirsiniz. İçerdiği provitamin B5 ve E vitamini sayesinde tırnaklarınızı besler, onlara bakım yapar. Hafif ve hoş kokusu sizi rahatsız etmez. Tırnakları kurutmadan ve çizmeden ojelerinizi çıkarırken aynı zamanda ihtiyaç duyduğunuz tırnak bakımını da yapabilirsiniz. Ürünün asetonsuz olmasının nedeni içeriğinden kaynaklanıyor. İçeriğindeki maddeler zaten çözücü özellikte olduğu için dimetil keton bulundurmaya gerek kalmıyor.

Asetonsuz da aseton olabileceğine inananları buraya alalım!

Yılların Değişmeyen Markası: Gülşah!

Aseton deyince aklımıza gelen, hatta şişesiyle gözümüzün önünde otomatik olarak canlanan bazı markalar var. Gülşah da onlardan biri! Çocukluğumuzda birçok markette hatta belki mahalle bakkalında onunla karşılaşmış olabiliriz. E devir değişince o da kendini güncelledi haliyle! Artık şişesi oldukça modern, kokusu oldukça naif ve sprey pompası sayesinde daha pratik! Asetonu açayım, pamuğa dökeyim derdine son veriyor. Sprey ile direk tırnaklarınızın üzerine sıkarak pamuk yardımıyla temizleme imkanı sunuyor. Üstelik E vitamini sayesinde de tırnakları besliyor!

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Oje Denince Akla Gelir de, Aseton Denince Gelmez mi?

Kozmetik dünyasına girdiği günden beri büyük yankı uyandıran Flormar, bu kez asetonla karşımıza çıkıyor. İçerdiği multivitamin ve üzüm çekirdeği yağı sayesinde tırnaklarınızı ojeden temizlerken aynı anda hassas bir bakım sağlıyor. Hoş kokusu ile gönülleri fethediyor. Hayvanlar üzerinde test edilmeyen doğa dostu bir ürün olması, ona artı puan kazandıran özellikler arasında. En iyi aseton kategorisinde olmayı fazlasıyla hak eden bu ürünle tüm ojelerinizi rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Asetonu bir pamuk veya kulak çubuğu yardımıyla uygulayarak temiz tırnaklara sahip olabilirsiniz.

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Çilek Kokulu Eller mi?

Hem kolay hem de mis gibi çilek kokulu bir asetona ne dersiniz? İçi sünger dolu olan bu asetonla pamuk kullanmadan ojelerinizi temizleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey süngerin içine parmağınızı koymak ve çevirerek ojelerinizin temizlenmesini sağlamak. Pratik kullanımı sayesinde fazla çaba harcamanıza ve zaman kaybetmenize neden olmaz. Ojelerinizi çıkarırken baskı uygulamanıza gerek kalmaz, hızlı bir şekilde temizler ve tırnaklarınıza nazikçe bakım yapar. Ayrıca dökülme gibi bir ihtimali olmadığı için de çantanızda kolaylıkla taşıyabilirsiniz.

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En İyi Aseton Hangisi Dersiniz?

Merakla beklediğiniz bu sorunun cevabı tabii ki tırnak bakımı konusundaki başarılı ürünleriyle öne çıkan Kalyon! Besleyici içeriği sayesinde tırnaklarınızı kurutmadan, sertleştirmeden ve üzerinde hassasiyet oluşturmadan ojelerinizi temizlemenize yardımcı olur. Kırmızı, bordo, siyah gibi zor renklerde veya simli, ayna efektli gibi kolay çıkmayan ojelerde bile kalıntı bırakmadan temizlik yapar. Pompalı başlığı sayesinde ürünü ekonomik kullanmanıza yardımcı olur. Kalyon asetonla size sadece sürdüğünüz ojelerin keyfini çıkarmak kalır. Üstelik tırnaklarınızda oje kaynaklı oluşabilecek renk değişikliklerini de önler.

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Aseton Kokusunu Sevmeyenlere!

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Esse'nin parfümlü asetonu, içindeki kimyasallar ve sıvı çözeltiler nedeniyle keskin kokulu asetonları sevmeyenler için harika bir seçenek! Pompalı başlığı ile ekonomik olarak kullanabileceğiniz bu ürünle ojelerinizi kokudan rahatsız olmadan çıkarabilirsiniz. Parfüm içeriği ve hafif yapısı sayesinde tırnaklarınızı sertleştirmeden onlara bakım yapar ve tüm oje tiplerinde kullanılabilir. Diğer ürünlere göre daha büyük hacimli olması bu markayı tercih edilebilir kılan özellikler arasında. Unutmadan söyleyelim: Şişesinin rengi de kişisel bakım ürünleri rafınızı renklendirebilir!

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İnatçı Ojelere Karşı Üstün Alman Kalitesi!

Kalitesiyle dillere destan olan Isana markası, koyu renkli ve inatçı ojelere karşı savaş açan bir asetonla karşımızda! Ferahlatıcı meyve ve badem kokusu eşliğinde yaz aylarını anımsatıyor. İçerdiği değerli yağlar ve nemlendirici bileşenlerle tırnaklarınızdan ojeleri temizlerken, ihtiyacı olan nemi de sağlar. Bu sayede tırnaklarınızı güçsüzleşmekten ve leke oluşumlarından korumaya yardımcı olur. Asla çıkmaz dediğiniz hangi ojeniz varsa gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Üstelik vegan bir ürün olduğu için hayvansal bileşenler içermez ve hayvanlar üzerinde test edilmez!

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Son Zamanların Gözdesi Bee Beauty!

Son yılların trend markaları arasında olan ve ekonomik fiyatlarıyla bilinen Bee Beauty'nin asetonunu hala denemeyen var mı? Varsa bilin ki önemli bir eksiklik! Bu aseton ojeleri çıkardıktan sonra ortaya çıkan tırnak sararması probleminin önüne geçiyor. Nazik bir şekilde ojelerinizin temizlenmesini sağlarken bakım yaparak tırnaklarınızı güçlendiriyor. İçeriğindeki değerli bileşenler ve E vitamini sayesinde nemlendiriyor, kuruyarak sertleşmesini önlüyor. Aynı zamanda tırnak etlerinin giderilmesine destek oluyor. Tırnaklar için gereken provitamin B5 içeriği ile keratin yapıyı destekliyor.

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Yumuşak Oje Çıkarıcıyı Duymuş muydunuz?

En iyi aseton listesi yaparken İsviçre'den kopup gelen Mavala markasını paylaşmasak olmazdı! Kendisini yumuşak oje çıkarıcı olarak tanımlayan bu ürün, içeriği sayesinde tırnaklarınıza zarar vermeden ojelerinizin temizlenmesini sağlıyor. Hafif yapısı ile nazikçe temizlerken besleyici ve nemlendirici olduğu için tırnak bakımını da yapıyor. Ancak burada dikkat etmeniz gereken minik bir husus var: Ojelerinizi bu asetonla çıkardıktan sonra mutlaka ellerinizi yıkamalısınız. Sizin bunu her işlem sonrası yaptığınıza eminiz, ancak yine de ufak bir hatırlatma yapalım istedik!

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