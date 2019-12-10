Tırnaklarınızdaki sorunları çözmenin 6 yolu

İşte tırnaklarınızın sağlığı için en etkili ve en iyi tarifler. BATIK AYAK TIRNAKLARI En sinir bozucu ayak tirnagi konularından biri batık tırnaklardır. Yaygın semptomlar arasında tırnak çevrenizde kızarıklık, ağrı ve hassasiyet, kabarma ve tırnak çevresindeki derinin enfeksiyonu bulunur. Ayağınızı ılık suya batırın: Bu, şişliği azaltmaya ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olacaktır. Yaklaşık 20 dakika bekletin. Daha iyi sonuçlar elde etmek için kastil sabunu veya Epsom tuzları ekleyebilirsiniz.

Elma sirkesi: Ilık ayak banyosuna 1/4 bardak ekleyin. İç ayak tırnaklarında antiseptik, antienflamatuar ve ağrı kesici bir ilaç olarak kullanılır. 20 dakika bekletin. İç ayak tırnağınızın altına pamuk veya diş ipi koyun: Suya batırdıktan sonra, ayak tırnağının kenarının altına birkaç parça pamuk veya mumlu diş ipi koymaya çalışın. Bu, tırnağı kaldırmaya yardımcı olacaktır. Rahat ayakkabılar seçin: Giydiğiniz ayakkabı ve çoraplar ayaklarınızı ve tırnaklarınızı etkiler. Ayakkabılarınızın ayaklarınız için yeterince geniş olduğundan ve ayak parmaklarınıza herhangi bir rahatsızlık vermediğinden ve çoraplarınızın ayaklarınıza ekstra baskı uygulamadığından emin olun.

KALIN TIRNAKLAR Kalınlaşmış tırnaklar mantar enfeksiyonu nedeniyle olabilir. Renk değişimi, kopmalr ve hoş olmayan koku baş gösterir. Bunun için çoğunlukla soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan mentollü kremlerden kullanabilir tırnağı yumuşatabilirsiniz. Tırnağınızı dikkatlice kesip mantarlı olan alana ulaşın ve içine Epsom tuzu koyduğunuz leğene ayaklarınızı günde 2 ila 3 kez batırın. Bir diğer öneri de beyaz sirke. Tırnaklarınızı kesin ve ayaklarınızı ılık su ve beyaz sirke ile bir leğene batırın. Ilık su içine beyaz sirke koyun ve ayaklarınızı batırın. Bu, bazı bakterileri çoğalmasını önleyecektir. AYAK TIRNAĞI MANTARI Ayak tirnagi mantarı çoğumuzun alabileceği bir enfeksiyondur. Fark edebileceğiniz ilk şey, eğer ayak tırnağınızda mantar varsa, ayak tırnağınızın altında beyaz veya sarı bir nokta vardır. Bir süre sonra enfeksiyon yayılır ve tüm ayak tırnağı sarı, kalın ve şekilsiz bir hale getirebilir. Özel bir ayak banyosu yapın: Ayağınızı 1/2 bardak karbonat, 1/2 bardak Epsom tuzu ve 1/4 bardak hidrojen peroksit ile karıştırılmış 4 bardak sıcak su ile bir leğen içerisinde 10 dakika bekletin.

Çay ağacı veya kekik yağı kullanın: Antifungal ve antiseptik özelliklere sahiptirler. Etkilenen ayak tırnağına doğrudan bir pamuklu çubukla uygulayın.

Listerin: Ayrıca antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip olduğu bilinen mentol, timol ve okaliptüs içerir. Etkilenmiş ayak tırnağınıza Listerine ile 30 dakika boyunca ayak banyosu yapın.