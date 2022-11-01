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Tiroid bezi iltihabı nasıl anlaşılır? Nelere dikkat edilmeli?

01.11.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiroid bezi, tiroid hormonunun salgılanmasını sağlar. Tiroid hastalığı ise tiroid bezinin yeterli oranda hormon yapamaması veya aşırı hormon üretmesi sonucu ortaya çıkar. Hem ülkemizde hem de dünyada tiroid bezi düzgün çalışmadığı için çeşitli semptomlar yaşayan ama farkında olmayan milyonlar var.

Tiroid bezi iltihabı nasıl anlaşılır? Nelere dikkat edilmeli?

Tiroid bezi boyunun ön kısmında, kelebek şeklinde iki parçalı bir endokrin bezidir. Soluk borusunun önünde bulunmakta olup beyinden gelen uyarıya bağlı bir şekilde tiroid hormonu salgılamaktadır. Tiroid hastalığı ise bezin yeterli oranda hormon yapamaması, aşırı hormon üretmesi, tiroid bezinde nodüller oluşması ya da tiroid bezinin iltihaplanması anlamına gelir.

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Tiroid bezi hastalıkları temel olarak ikiye ayrılmakta olup ilki tiroidin hormon hastalıklarıdır. Hormon üretiminde bozukluktan kaynaklanmakta olup hormon fazlalığı ya da azlığından oluşur. İkincisi ise tiroidin yapısal hastalıklarıdır. Burada ise yapısal bozulma görülmektedir. Üretim ise normal ya da anormal olabilir. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çetin Altunal konu hakkında bilgiler verdi.

TİROİD BEZİ İLTİHABI NEDİR?

Tiroid bezi hastalıkları bezde görülen hastalıklara verilen bir isimdir ve farklı türlere sahiptir. Her yaş grubunda ve cinsiyette bulunsa da kadınlarda, erkeklere göre 5 ile 8 kat daha fazla görülmektedir. Ayrıca,

  • 60 yaş üzeri kadınlarda,
  • Daha önce tiroid hastalığı ya da kanseri olanlarda,
  • Turner sendromu, primer böbrek yetmezliği, tip 1 diyabet gibi medikal durumlarda,
  • Ailesinde tiroid hastalığı öyküsü olanlarda,
  • Yüksek iyot içeren ilaç kullananlarda,
  • Etkisini daha fazlasını göstermektedir.

TİROİD BEZİ İLTİHAPLANMASI NEDEN OLUR?

Tiroid iltihabı iyot fazlalığı, tiroidit, tiroid nodülleri ve graves hastalıklarında büyük bir risk faktörüne sahiptir. Bölgede iltihaplanma olmuşsa belirtileri de şu şekildedir;

  • Unutkanlık
  • Bulantı
  • İshal ve kabızlık
  • Aşırı sinirlilik hali
  • Ani öfke patlamaları
  • Gözlerin ileri doğru çıkması
  • Düşük
  • Ani kilo kaybı
  • Ani kilo artışı
  • Çarpıntı
  • Sıcak basması ya da soğukta çabuk üşüme
  • Saçlarda incelme ya da kalınlaşma

Bunların yanı sıra depresyon, çabuk yorulma, adale krampları ve adet düzensizliği gibi durumlar da görülmektedir. Ancak bu belirtiler görülüyorsa ilk olarak muayene yaparak tanı konulmakta, ardından da buna yönelik olarak tedavi uygulanmaktadır.

TİROİD BEZİ İLTİHABI NASIL GEÇER?

Tiroid bezi hastalıkları için genellikle ilaç ve beslenme tedavisi önerilir. Bazı tiroid hastalıkları için cerrahi işlem yapılabilmektedir. Buna yönelik olarak şu işlemler uygulanmaktadır;

Hipertiroidi hastalığı ilaç ya da radyoaktif iyotla kontrol edilemeyen ya da edilemeyeceği düşünülen hastalar

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Tiroid kanseri olduğu iğne biyopsisi ile bilinen ya da biyopsiyle tiroid kanseri şüphesi olan hastalar

İyi huylu olduğu düşünülen lakin çapı giderek büyüyen ya da boyunda baskı belirtileri yapan hastalar

Tedavi planı da hastalara göre düzenlenmektedir.

TİROİD BEZİ İLTİHAPLANMASI NERELERDE AĞRI YAPAR?

Tiroid bezi hastalıkları boynun ön bölgesinde birdenbire gelişen ağrı şeklinde görülebilmektedir. Bunu çiğneme ve yutkunma zorlukları da takip etmektedir. Aynı zamanda bölgeye sadece dokunmak bile ağrı verebilmektedir.

Ağrılar aynı zamanda sadece boyun ile sınırlı kalmamakta, zaman içerisinde kulak ve çeneye doğru yayılmaktadır. Ayrıca,

  • Tırnaklarda kırılma,
  • Tırnaklarda lekelenme,
  • Ses kısıklığı,
  • Yutkunma güçlüğü,
  • Boğazda sıkıntı ve takılma hissi,
  • Boğazda şişlik,
  • Nefes darlığı,
  • Boyun, sırt, bel, kol, bacak ve omuz ağrısı,

Tiroid bezi problemlerinde görülmektedir.


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