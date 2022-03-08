Tiroid hastalığınıza iyi gelecek mucizevi kür

Tiroid, boğazda adem elması olarak bilinen bölgenin altında, soluk borusunun önünde yer alan bir organdır. Vücut sağlığı için oldukça önemli bir yeri bulunan tiroidin çeşitli hastalıkları bulunmaktadır. Bu hastalıklar kişiyi oldukça rahatsız ederek yaşamını olumsuz etkilemektedir. Tiroid olması gerektiği gibi çalışmadığında hem bedensel hem de psikolojik olarak bir sürü soruna neden olmaktadır. Tiroid hastalıkları arasında guatr, hipotiroidi ve hipertiroidi bulunur. Tiroid hastalığında da erken teşhis çok önemlidir. Tiroidinizin iyi çalışıp çalışmadığını aşağıdaki belirtilere bakarak öğrenebilirsiniz.

TİROİD BELİRTİLERİ NELERDİR?

• Yorgunluk ve hâlsizlik,

• Beslenme düzeninde belirgin bir değişim olmaksızın kilo almak ya da kilo vermek,

• Sürekli uyku isteği, dinç uyanamamak, gün içinde bitkin hissetmek, uykuya dalamamak gibi uyku problemleri,

• Depresif ruh hâli, konsantrasyon eksikliği, hafızanın zayıflaması, bilincin bulanık olması, anksiyete, panik atak gibi ruhsal ve zihinsel değişimler,

• Kol ve bacaklarda ani uyuşma ya da karıncalanma hissi, kas ve eklem ağrıları, kasların zayıflaması gibi kas veya eklem problemleri,

• Regl döneminde oluşan sancı ve ağrı şiddetinin artması, âdet kanamasının normalden daha uzun ya da daha kısa sürmesi, âdet döngüsünün düzensizleşmesi gibi menstrüasyon problemleri,

• Libidonun düşmesi, cinsel isteksizlik ve kısırlık gibi problemler,

• Uzun süren kabızlık, ishal ve bağırsak hareketlerinde yavaşlama gibi bağırsak problemleri,

• Tüm diyet uygulamaları, egzersiz ve ilaç kullanımına rağmen kolesterol seviyesinin düşük ya da yüksek seyretmesi,

• Hipertansiyon gibi kan basıncı değişimleri, küçük tansiyonun normal ya da düşük olmasına rağmen büyük tansiyonun yüksek olması,

• Kalp hızının normalden 10 ila 20 kez daha az çarpması gibi nabız problemleri,

• Saç dökülmesi, saçların kuru ve cansız gözükmesi gibi saç problemlerinin yanı sıra kirpik ve kaşlarda seyrelme, derinin kuruması, tırnakların kolay kırılmaya başlaması,

• Vücut sıcaklığının düşük olması, el ve ayakların soğuk hissedilmesi, sıcak hissetme, aşırı terleme gibi vücut sıcaklığı ile ilgili problemler.

TİROİD HASTALARI CEVİZİ NASIL TÜKETMELİ?

Tiroid hastaları birkaç adet cevizi bir su bardağında birkaç gün bekleterek içerisinde bulunan cevizleri yedikten sonra suyunu içebilirler. Bu uygulamanın düzenli olarak yapılması tiroid hastalıklarına iyi gelecektir.

TİROİD HASTALIĞINIZI DIŞARIDAN ETKİLEYECEK ÇÖZÜM

Tiroid hastaları hakiki ceviz yağını tiroid bölgesine sürün

Her gece üstünü streçle kapatın

20 gün uygulayın 1 hafta ara verin

Ve 20 gün daha devam edin

Bu kürü düzenli aralıklarla 3 ay boyunca tekrarlayın.



