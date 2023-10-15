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Tiryakiler dikkat: Sağlığınızdan olmayın! Çay içmeden önce mutlaka bilmelisiniz

15.10.2023 13:03 | Son Güncelleme:
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Dünya genelinde en çok popüler içeceklerden biri olan siyah çay özellikle ülkemizde oldukça fazla tüketiliyor. Günün her saati sevilerek tüketilen çay sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebiliyor. İşte çay içmeden önce mutlaka bilmeniz gereken madde

Tiryakiler dikkat: Sağlığınızdan olmayın! Çay içmeden önce mutlaka bilmelisiniz

Çay tiryakileri gün boyunca bardak bardak çay içiyor. Siyah çayın içeriğinde bulunan kafein, enerji verici bir etkiye sahiptir ve bu nedenle birçok kişi için sabah kahvaltılarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Siyah çayın içerdiği antioksidanlar vücut sağlığına bir çok fayda sağlar ve bağışıklık sistemini destekler. Fazla çay tüketimi çarpıntı, kansızlık, uykusuzluk, mide bulantısı, baş ağrısı, elde titreme gibi sorunlara yol açabilir.

45 DAKİKA SONRA İÇİN

Uzmanlar kansızlığı önlemek için yemek sırasında çay içmemenizi öneriyor. Çayı yemek yedikten 45 dakika sonra yeterli miktarda tüketmeniz soruna yol açmıyor.

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ÇAYIN FAYDALARI

  • Çay kalp sağlığı için faydalı olabilir
  • Çay bağırsak sağlığını iyileştirebilir
  • İnme Riskini Azaltmaya Yardımcı Olabilir
  • Çay kan şekeri seviyesini düşürebilir
  • Çayda bulunan bileşenler kanser hücreleri üzerinde etkili olabilir
  • Odaklanmayı Arttırabilir

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ÇAYIN ZARARLARI

  • Düşük demir emilimi
  • Artan kaygı, stres ve huzursuzluk ve azalan uyku kalitesi
  • Baş ağrısı
  • Mide yanması
  • Bulantı

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