Tiryakiler dikkat: Sağlığınızdan olmayın! Çay içmeden önce mutlaka bilmelisiniz

Çay tiryakileri gün boyunca bardak bardak çay içiyor. Siyah çayın içeriğinde bulunan kafein, enerji verici bir etkiye sahiptir ve bu nedenle birçok kişi için sabah kahvaltılarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Siyah çayın içerdiği antioksidanlar vücut sağlığına bir çok fayda sağlar ve bağışıklık sistemini destekler. Fazla çay tüketimi çarpıntı, kansızlık, uykusuzluk, mide bulantısı, baş ağrısı, elde titreme gibi sorunlara yol açabilir.

45 DAKİKA SONRA İÇİN

Uzmanlar kansızlığı önlemek için yemek sırasında çay içmemenizi öneriyor. Çayı yemek yedikten 45 dakika sonra yeterli miktarda tüketmeniz soruna yol açmıyor.

ÇAYIN FAYDALARI

Çay kalp sağlığı için faydalı olabilir

Çay bağırsak sağlığını iyileştirebilir

İnme Riskini Azaltmaya Yardımcı Olabilir

Çay kan şekeri seviyesini düşürebilir

Çayda bulunan bileşenler kanser hücreleri üzerinde etkili olabilir

Odaklanmayı Arttırabilir

ÇAYIN ZARARLARI