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Titanik filmini aratmayan dehşetin adresi Bebek sahili! Yeni görüntüler ortaya çıktı: 25 kişi kendini bir anda denizde buldu

23.07.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Bebek sahilindeki bir restoranda iskelede üzerine dururlarken bir anda hayatlarının şokunu yaşadılar. Aralık ayında meydana gelen olayın Titanik filmini aratmayan yeni görüntüleri iskelenin çökmesiyle kendilerini ansızın denizde çırpınırken bulan 25 kişinin ve içerideki müşterilerin panik anlarını gözler önüne serdi.

Titanik filmini aratmayan dehşetin adresi Bebek sahili! Yeni görüntüler ortaya çıktı: 25 kişi kendini bir anda denizde buldu

Daha önce iki kez mühürlenmesine karşın el değiştirdikten sonra büyütülen iskelede gece saatlerinde yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı. İskeleden deniz suyuna düşen 25 kişinin panik içinde çırpınıp tırmanmaya çalıştığı görüldü.

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İSKELE AĞIRLIĞI KALDIRAMADI

Beşiktaş Bebek’te geçtiğimiz aralık ayında saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda sahilin iç kısmında kalan bir restoranın önündeki iskele, ağırlığı kaldıramayarak çökmüştü. Çöken kısımda bulunan yaklaşık 25 kişi, restoran ile yol arasındaki deniz suyuna düşmüştü.

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Çevredekiler suya düşenleri kurtarmaya çalışırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

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Olayın ardından İBB tarafından yapılan açıklamada, “Arnavutköy’deki iskelesi çöken restoran, geçtiğimiz ekim ayında el değiştirdi, yeni sahipleri tadilat yapmaya başladı. Tadilat çalışmaları sırasında yapıda iki kez aykırılık tespiti yapıldı ve restoran mühürlendi. Tescilli olan yapı, aykırılığı restoran tarafından gidereceği söylenmesine rağmen mühür bozularak, aykırılığı büyüterek devam etti" ifadelerine yer verilmişti.

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İSKELENİN ÇÖKÜŞÜ TİTANİK FİLMİNİ ARATMADI

Yaşanan o dehşet anlarının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde müşteriler hem restoranın içinde hem de dışında vakit geçirdikleri esnada iskele bir anda denize çöküyor. Yaşananları gören içerideki müşteriler şoke olurken bazıları da panikle kaçıyor.

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Dışarıdaki iskelede ise kendilerini bir anda denizde bulan müşteriler neye uğradığını şaşırıyor.

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Bazı müşteriler can havliyle çırpınırken, bazıları da restorana tırmanmaya çalışıyor. Yaşananlar Titanik filmini aratmıyor.

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(İHA)

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