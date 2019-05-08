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Titanik’in çanı Eskişehir’de!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 13:13 | Son Güncelleme

Eskişehir’de yaşayan Mehmet Özbek isimli bir antika düşkününün elinde, 15 Nisan 1912 gecesi ilk seferinde buz dağına çarparak batan Titanik’in 107 yıllık çanı bulunuyor.

Titanik’in çanı Eskişehir’de!

İlk yolculuğuna 2 bin 340 yolcusuyla çıkan Titanik isimli dev gemi, bundan tam 107 yıl önce, New Foundland'ın güneyinde bir buz dağına çarparak battı. Batmaz denilen geminin yaklaşık 2 saat 40 dakika içerisinde batması sonucunda bin 513 kişi hayatını kaybetmişti. Hikâyesi filmlere konu olan Titanik’in batış sahnesinde çalınan çan ise Eskişehirli Mehmet Özbek’te bulunuyor.

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"ORİJİNAL OLDUĞUNDAN EMİNİM"

Özbek, yıllar önce arkadaşı tarafından kendisine hediye edilen çana adeta gözü gibi bakıyor. 10 yıldır kendisinde olan çanı daha önce kimseye göstermediğini ve Titanik filmini defalarca izlediğini belirten Mehmet Özbek İHA’ya konuştu.

Çanın 73 sene önce su altından çıkarıldığını aktaran Özbek, "Senelerce barmenlik yaptım. Buralarda pilot bir arkadaşla tanıştım. Muhabbet ederken arkadaş hediye olarak verdi. Araştırdım, 10 senedir de bende olunca gerçek olduğunu anladım. 2009’dan Bu yana bende. İnceletmedim ama orijinal olduğundan eminim. İnternetten de araştırdım. Mutluyum, zaten sinemasını da çok seyrettim. İlk olarak 5 bin tane eşya çıkarmışlar gemiden. Bir çan Samsun’da bir de burada Eskişehir’de var diye biliyorum. Kimseye göstermedim. Hep bendeydi. Samsun’da biri almış 8-9 sene önce 4 bin dolardan vermiş diye biliyorum. Pirinçten yapıldı. İnternetten resimlerine bakıldığında orijinal olduğunu anlıyorsunuz. Geminin eski fotoğraflarına baktığında da bu. Su altından çıkartılmış. Zaten böyle şeyler hoşuma gidiyor. 73 sene önce çıkartılmış" diye konuştu.

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İHA

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Titanik Eskişehir çan

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