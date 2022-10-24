Titanyumun gücü adına! iPhone 15 Ultra için söylenen bu sözler çok şaşırttı

Apple Watch Ultra sadece Apple Watch ailesi için değil, Apple ürün ailesi için de oldukça farklı bir ürün oldu. Öyle ki, herkesin Apple Watch Pro olarak beklediği bu akıllı saat Apple Watch Ultra olarak piyasaya çıkınca, daha önce hiç konuşulmamış söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Örneğin iki önemli kaynak, Mark Gurman ve LeaksApplePro, Apple'ın en dolu iPhone modelini Pro Max olarak adlandırmayacağını iddia etti. Onlara göre, Apple gelecek yıl çıkacak iPhone 15 serisiyle iPhone 15 Pro Max'i değil, iPhone 15 Ultra'yı tanıtacak. Yeni bir sızıntı ise söylenti halindeki iPhone 15 Ultra'yı Pro Max'lerden farklı kılabilecek başka bir şeyi daha ortaya çıkardı.

TITANYUM IPHONE 15 ULTRA!

LeaksApplePro, iPhone 15 Ultra'nın titanyum bir yapıyla gelebileceğini iddia etti. Yani yeni model, Pro Max modeller gibi paslanmaz çelik değil de titanyum bir kasaya sahip olabilir. iPhone 14 Pro ve Pro Max, halihazırda paslanmaz çeliğe sahip modeller.

Titanyum çelikten daha üstün bir malzeme. Ayrıca daha güçlü, daha hafif ve çizilmeye karşı daha dayanıklı. Titanyum telefonlar piyasada çok nadir bulunuyor. Bu bile tek başına iPhone 15 Ultra'ya olan ilgiyi büyük ölçüde artırabilir.

iPhone 15 Ultra'nın iddia edilen özellikleri ise şöyle;

Periskop lense sahip olacak.

8K video çekebilecek.

256GB'lık, önceki modellere nazaran daha yüksek bir temel depolama seçeneğiyle gelecek.

3 mm üretim sürecinden çıkan daha hızlı ve daha verimli bir çipe sahip olacak.

USB-C girişine sahip olacak.

Daha iyi ön kamera sistemine sahip olacak.

Daha uzun pil ömrü sunacak.

Ancak tüm bu özellikler, Apple tarafından doğrulanmış özellikler değil.

