HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Titanyumun gücü adına! iPhone 15 Ultra için söylenen bu sözler çok şaşırttı

Titanyumun gücü adına! iPhone 15 Ultra için söylenen bu sözler çok şaşırttı

24.10.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple Watch Ultra modelinin çıkmasıyla dile getirilmeye başlanan iPhone 15 Ultra modeli çelikten daha güçlü olan titanyumdan oluşan bir kaplamayla gelebilir. Bu iddia, daha önce Apple'ın en dolu iPhone modelinin Pro Max yerine Ultra olarak adlandırılacağını söyleyen bir kaynağa ait. Pro modellerde paslanmaz çeliğe yer veren Apple hakkındaki bu titanyum iddiası herkesi şaşırttı.

Titanyumun gücü adına! iPhone 15 Ultra için söylenen bu sözler çok şaşırttı

Apple Watch Ultra sadece Apple Watch ailesi için değil, Apple ürün ailesi için de oldukça farklı bir ürün oldu. Öyle ki, herkesin Apple Watch Pro olarak beklediği bu akıllı saat Apple Watch Ultra olarak piyasaya çıkınca, daha önce hiç konuşulmamış söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Örneğin iki önemli kaynak, Mark Gurman ve LeaksApplePro, Apple'ın en dolu iPhone modelini Pro Max olarak adlandırmayacağını iddia etti. Onlara göre, Apple gelecek yıl çıkacak iPhone 15 serisiyle iPhone 15 Pro Max'i değil, iPhone 15 Ultra'yı tanıtacak. Yeni bir sızıntı ise söylenti halindeki iPhone 15 Ultra'yı Pro Max'lerden farklı kılabilecek başka bir şeyi daha ortaya çıkardı.

TITANYUM IPHONE 15 ULTRA!

LeaksApplePro, iPhone 15 Ultra'nın titanyum bir yapıyla gelebileceğini iddia etti. Yani yeni model, Pro Max modeller gibi paslanmaz çelik değil de titanyum bir kasaya sahip olabilir. iPhone 14 Pro ve Pro Max, halihazırda paslanmaz çeliğe sahip modeller.

Apple

Apple kullanıcıları dikkat! Yarın başlıyor Apple kullanıcıları dikkat! Yarın başlıyor

Titanyum çelikten daha üstün bir malzeme. Ayrıca daha güçlü, daha hafif ve çizilmeye karşı daha dayanıklı. Titanyum telefonlar piyasada çok nadir bulunuyor. Bu bile tek başına iPhone 15 Ultra'ya olan ilgiyi büyük ölçüde artırabilir.

iPhone 15 Ultra'nın iddia edilen özellikleri ise şöyle;

  • Periskop lense sahip olacak.
  • 8K video çekebilecek.
  • 256GB'lık, önceki modellere nazaran daha yüksek bir temel depolama seçeneğiyle gelecek.
  • 3 mm üretim sürecinden çıkan daha hızlı ve daha verimli bir çipe sahip olacak.
  • USB-C girişine sahip olacak.
  • Daha iyi ön kamera sistemine sahip olacak.
  • Daha uzun pil ömrü sunacak.

Ancak tüm bu özellikler, Apple tarafından doğrulanmış özellikler değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AB onayladı! Akıllı telefonlarda yeni dönemAB onayladı! Akıllı telefonlarda yeni dönem
Mcfit’in kurucusunun uçağı düştüMcfit’in kurucusunun uçağı düştü
Erdoğan'ın çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Kanun teklifini destekle, ne referandumu…Erdoğan'ın çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Kanun teklifini destekle, ne referandumu…
Anahtar Kelimeler:
iPhone Titanyum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

Boşanma davasında dünyası başına yıkıldı! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Boşanma davasında dünyası başına yıkıldı! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Peş peşe istifaların ardından AK Partili milletvekilinden gündem yaratacak açıklama!

Peş peşe istifaların ardından AK Partili milletvekilinden gündem yaratacak açıklama!

Erdoğan rica etti, Yıldırım'ın ameliyatını Özkan yaptı!

Erdoğan rica etti, Yıldırım'ın ameliyatını Özkan yaptı!

Kadirov’un çocukları babalarına ‘esir asker’ hediye etti…

Kadirov’un çocukları babalarına ‘esir asker’ hediye etti…

İlginizi Çekebilir

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Geneleve baskın düzenlendi! Ortaya çıkanlar mide bulandırdı

Geneleve baskın düzenlendi! Ortaya çıkanlar mide bulandırdı

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.