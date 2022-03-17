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Tiyatro oyuncularının soğukla imtihanı

17.03.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da soğuk hava sebebiyle buzla kaplanan araçlarını temizleyen tiyatro oyuncularının skeçleri sosyal medya kullanıcılarını güldürdü. Paylaşılan video, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Doğu Anadolu Bölgesi ve Erzurum son yılların en soğuk mart ayını geçiriyor. Soğuk hava Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları için ise skeç konusu oldu. Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Emrah Çılgı ve oyuncu Şerif Avcı, buzla kaplanan araçlarını temizlemeye çalışırken çektikleri skeçlerle izleyenleri kahkahaya boğdu.

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, soğuk havanın çekilen videoyla içleri ısıttığı yorumları yapıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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